I provvedimenti per la viabilità

Foligno, 16 ottobre 2024 – Saranno oltre 900 gli atleti al via per la “Mezza Maratona” in programma domenica 20 ottobre nel centro di storico di Foligno. “La manifestazione, alla decima edizione, è in crescita costante”, ha detto Giorgio Fusaro, presidente di Atletica Winner, che organizza l’iniziativa. Ci saranno tre opzioni: la mezza maratona da 21 km, la corsa di 10 km e la ‘Family Run’ di 4 km.

Tra gli atleti si segnalano Simon Kibet Lotanyang, Giacomo Forconi, Tomas Sorci, Laura ed Elena Rebigini. Nel corso della presentazione della manifestazione – con la medaglia dei 10 anni – è stato ricordato il coinvolgimento della cittadinanza e il fatto che – con il 25 per cento di atleti da fuori regione – ci sia un ritorno per gli operatori turistici. Sono stati adottati provvidimenti per la viabilità.

L’itinerario del percorso interesserà Piazza della Repubblica-Corso Cavour-Piazzale Alunno-Viale Roma-Caserma Gonzaga-Viale Mezzetti-Via Ottaviani-Porta San Felicianetto- Via Battisti-Viale Ancona – Via Sportella Marini – Via Molise – Via Montello – Via Tagliamento – Via IV Novembre – Porta Firenze – Via XVI Giugno – Ponte San Magno – Via dei Mille – Porta Todi – Parco dei Canapè – Via Chiavellati – Via Cairoli – Via Mazzini – Piazza San Domenico – Via Santa Maria Infraportas – Via Madonna delle Grazie – Via Ciri – Via Bolletta – Via Oberdan- Piazzale Alunno – Viale Mezzetti – Via Ottaviani – Porta San Felicianetto – Via Battisti – Viale Ancona – Via Raffaello – Rotatoria Sportella Marini – Via Sicilia – Via Montello – Via Tagliamento – Via IV Novembre – Porta Firenze – Via XVI Giugno – Ponte San Magno – Via dei Mille – Porta Todi – Parco dei Canapè – Via Chiavellati – Via Cairoli – Via Mazzini – Piazza San Domenico – Via Marconi – Via Madonna delle Grazie – Via Ciri – Via Bolletta – Via Oberdan – Corso Cavour – Piazza della Repubblica.

In particolare il 20 ottobre, dalle 9,30, ci sarà la sospensione della circolazione lungo tutto il percorso che dovrà avvenire dal passaggio del primo concorrente fino al passaggio dell’ultimo concorrente;

è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 14 del giorno 19 ottobre alle 13 del 20 ottobre, nelle seguenti vie: Via Passeggiata dei Canapè; Via Ciri; Via Madonna delle Grazie; Via Cairoli; Piazzetta del Suffragio;

è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 20 del 19 ottobre alle 13 del 20 ottobre nelle seguenti vie: Via Bolletta; Via Oberdan; Via Mazzini; Via Chiavellati (tratto da Via Cairoli a Via Santa Caterina);

è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 6 alle 13 del ottobre, nelle seguenti vie:

Via Infraportas; Via Battisti (tratto da Porta San Felicianetto a Porta Ancona); Viale Mezzetti; Via Ottaviani; Via Raffaello Sanzio; Via Sicilia; Via Molise; Via Sportella Marini; Via Montello; Via dei Mille; Via Meneghini; Piazza Faloci; Piazza San Domenico; Via Marconi;

è istituito il divieto di transito all’interno del centro storico il 20 ottobre dalle 8.30 fino al termine della manifestazione nei seguenti incroci:

– in Piazzale Cantarelli il traffico sarà interdetto all’altezza dell’incrocio con Via Santa Maria Infraportas e Via Madonna delle Grazie;

– in Via Garibaldi il traffico sarà interdetto all’altezza dell’incrocio con Via Bolletta e Via Oberdan;

– in Piazzale Firenze il traffico sarà interdetto all’altezza dell’incrocio con il Ponte della Liberazione, si autorizza il transito dei veicoli diretti al posto di Guardia Medica Servizio di Continuità Assistenziale sito in Via Caduti di Nassiriya con il seguente percorso Via XX Settembre – P.zza San Giacomo – Via Corso Nuovo – Via Meneghini – Via dell’Ospedale;

6) è istituito il divieto di transito il 20 ottobre dalle 9.30 fino al passaggio della corsa podistica nelle seguenti vie:

– in Via Palombaro all’incrocio Via Oslavia – Via Palombaro con deviazione traffico in Via Oslavia;

– in Viale Roma all’incrocio rotatoria Viale Roma – Via 3 Febbraio con deviazione traffico in Via 3 Febbraio direzione Cimitero Centrale;

– in Via 3 Febbraio con deviazione traffico in Via Santa Maria in Campis;

– nel Sottopasso Allende all’incrocio con Via Paolini con deviazione traffico in Via Paolini;

– in Via Piave all’incrocio con Via Gorizia con deviazione traffico in Via Gorizia;

– in Viale Ancona all’incrocio con la rotatoria variante Nord;

– in Via Sportella Marini all’incrocio con la rotatoria variante Nord;

Lungo tutto il percorso interessato dalla competizione podistica, saranno istituiti

sbarramenti atti alla deviazione del traffico veicolare, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione;

(4)