Foligno, 16 ott. 2024 – Scatto d’orgoglio per la Lucky Wind Foligno che domenica ha entusiasmato il numeroso pubblico del PalaPaternesi vincendo la prima partita di campionato in casa. Trascinati da un incontenibile Raul Diaz e da un attacco particolarmente ispirato, i biancazzurri hanno realizzato 91 punti lasciando al palo dei 77 l’abruzzese Olimpia Mosciano.

“Serviva una vittoria perché tutti noi la volevamo dopo l’esordio amaro di Gubbio – commenta il General Manager UBS Andrea Sansone – e questo ha portato i nostri ragazzi ad un eccessivo nervosismo nella prima parte di gara. Quando poi in difesa abbiamo fatto meglio, anche in attacco ci siamo sciolti facendo vedere cose molto interessanti”.

L’incontro ha registrato un avvio super per i ragazzi di coach Bruno con Misolic e Patani lottatori molto efficaci a centro area, e una brillante circolazione di palla tra gli esterni. Reazione degli ospiti passati presto a zona – non l’hanno tolta fino alla fine – nell’intento, a tratti riuscito, di sottrarre ritmo a Borioni e soci (41-35 all’intervallo).

Nella ripresa Diaz e Baldinotti trovano bene la via del canestro e la difesa regge. Il vantaggio dei padroni di casa raggiunge cifre importanti (con un massimo di +25) fino ai minuti di gioco finali in cui, alzando forse troppo presto il piede dall’acceleratore, i falchi consentono una parziale rimonta nel punteggio che, in ogni caso, alla fine segna 91 a 77.

Finita la partita staff tecnico e giocatori guardano avanti, a sabato prossimo a Pescara “Dove – concludono da UBS – l’obiettivo sarà strappare i primi due punti anche in trasferta. Per dare continuità al lavoro e mantenere saldo, con una bella iniezione di fiducia, il morale dei ragazzi”.

Soddisfazione anche per la prima vittoria stagionale dell’Under 17 Eccellenza che sabato, alla palestra Gentile di Foligno, ha avuto la meglio sui Gators di Pesaro con punteggio 79-51. Una gara ben giocata e condotta dall’inizio, top scorer Andrea Gubbiotti con 23 punti seguito da Francesco Brunozzi 12.

UBS Foligno Basket – Olimpia Mosciano 91-77

Foligno: Guerrini 4, Diaz 31, Pagliacci, Mansur 5, Zmejkoski, Baldinotti 6, Mariotti 7, Marini 5, Crispoltoni, Patani 17, Cimarelli 5, Misolic 11.



Mosciano: Valentini 5, Di Diomede ne, Stankovic 24, Nardi 12, Giansante 2, Caccioni 4, Zitella 1, Fasciocco 14, Greitans 12, Di Attanasio, Rita 3.



Parziali: 23-19, 18-16, 29-17, 21-25.

Progressivi: 23-19, 41-35, 70-52, 91-77

