Sabato 19 e domenica 20 ottobre tour gratuiti nei territori e degustazioni di prodotti tipici per la seconda edizione del ciclo di eventi, in otto tappe, promosso dall’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino

Campello sul Clitunno, 16 ott. 2024 – Dopo il successo della prima edizione, torna il Festival del Sol, evento in otto tappe promosso dall’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino per la promozione turistica dei territori, in programma dal 19 ottobre al 17 novembre e ricompreso nel grande cartellone di eventi denominato Wellness & Green Gold Festival 2024.

I primi due appuntamenti, sabato 19 e domenica 20 ottobre, si svolgeranno il primo a Campello sul Clitunno e il secondo a Montefalco, nei rispettivi eventi dal titolo ‘Dio Clitunno’ e ‘Il monte del falco’. I due borghi si trasformeranno in un teatro a cielo aperto, dove l’attore Roberto Biselli del Teatro di Sacco e la storica Fiorenza Mosci, con il supporto organizzativo di Biancamaria Cola, condurranno il visitatore alla scoperta degli aspetti più singolari e forse meno noti dei luoghi, anche attraverso passeggiate culturali per un’esperienza immersiva nella storia.

Si parte, dunque, dall’auditorium di Campello sul Clitunno alle 15, per andare a conoscere il borgo che sovrasta la Valle Umbra sud dall’alto del monte, un territorio ricco di castelli, come quelli di Pissignano, Acera e Spina, e splendidi ulivi. A seguire, tappa alle Fonti del Clitunno, un’oasi naturalistica che nel tempo ha ispirato poeti come Plinio il Giovane, Byron e Carducci, solo per citarne alcuni.

Poco distante, poi, si andrà al Tempietto del Clitunno, eretto nel V secolo dopo Cristo, riconosciuto Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco come parte del sito seriale ‘I Longobardi in Italia: i luoghi del potere (568-774 d.C.)’. Il tour si concluderà all’Auditorium Campello, con una degustazione gratuita a cura del Frantoio Marfuga, in collaborazione con Coldiretti, Campagna amica, Terranostra e Aprol Umbria.

Domenica pomeriggio, poi, sarà la volta di Montefalco con il tour culturale ‘Il Monte del Falco’, in riferimento a Federico II che scelse questo luogo come accampamento per il suo esercito nel 1240 e dove ebbe modo di praticare l’arte venatoria della falconeria.

L’appuntamento è alle 15 al parcheggio esterno di Porta sant’Agostino. I partecipanti al tour potranno così scoprire Montefalco, borgo dirimpettaio di Campello nella Valle Umbra sud, che si erge maestoso sopra il colle tra le valli del Clitunno, del Topino e del Tevere; nei vicoli del suo centro storico si scorgono ancora, aggrappati alle pareti di antiche case, i tralci del famoso Sagrantino; si scopre la Chiesa di San Francesco, oggi Museo, che custodisce gli affreschi di Benozzo Gozzoli che raccontano la vita di San Francesco; ci si imbatte nella Chiesa di Santa Chiara che conserva le spoglie mortali della Santa Agostiniana. Inoltre, da non dimenticare che Montefalco è la patria del vino Sagrantino DOCG e difatti il tour terminerà alla cantina Pardi, a pochi metri dalla piazza del Comune, con una degustazione gratuita di vino e prodotti tipici a cura di aziende del territorio, anche qui in collaborazione con Coldiretti, Campagna Amica, Terranostra e Aprol Umbria.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.visitterreolioesagrantino.it, per aggiornamenti seguire la pagina Facebook Terre dell’olio e del Sagrantino e per la prenotazione agli eventi, gratuiti, scrivere tramite WhatsApp al numero 320.6236109.

