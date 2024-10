Oggi, venerdì 18 ottobre, dalle ore 17.30, al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria alla presenza di importanti ospiti per riflettere sul futuro del costruire, l’utilizzo di nuovi materiali e l’adozione di nuovi processi

PERUGIA, 18 ott. 2024 – – “Building the future, 70 anni di eccellenza” è il titolo dell’evento per celebrare l’importante traguardo raggiunto dalla società umbra Generale Prefabbricati grazie ad una attività che da due generazioni ha consentito di realizzare spazi del lavoro e di vita per grandi progetti al servizio delle persone.

L’occasione – oggi, venerdì 18 ottobre a Perugia dalle ore 17.30 al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria – oltre che per celebrare la società leader in Italia nel settore della prefabbricazione, sarà anche per riflettere sul futuro del costruire, per concentrarsi su temi come la sostenibilità, l’utilizzo di nuovi materiali e l’adozione di nuovi processi.

L’evento a Perugia segue quello realizzato nello scorso mese di giugno a Milano alla presenza dell’architetto Stefano Boeri. Il racconto di questi 70 anni si caratterizza infatti con un calendario di avvenimenti speciali voluti dalla famiglia Pecetti, eventi celebrativi che permettono alla GP di ripercorrere una storia importante in luoghi emblematici e con workshop di approfondimento. Momenti di orgoglio dove gli artefici di questa avventura lunga 70 anni possono incontrare collaboratori e interlocutori di livello internazionale, in contesti di condivisione e partecipazione.

Tra i tanti collaboratori che nel corso degli anni hanno lavora con la società umbra c’è anche l’archistar Renzo Piano con il quale GP ha lavorato anche per il progetto alla Columbia University di New York.

Numerose le opere realizzare in Umbria, in Italia e anche in giro per il mondo quindi, tra le quali anche la riqualificazione del Lingotto a Torino e il Nuovo Parlamento Europeo a Strasburgo. GP ha stabilimenti in Italia, oltre che in Umbria anche in Piemonte e in Abruzzo, e sedi secondarie in Francia e Svizzera con esportazioni in tutta Europa compresi Inghilterra e Stati Uniti.

All’evento di Perugia, dopo il drink di benvenuto alle 17.30, dalle 18 sarà possibile una visita guidata al MANU. A seguire, alle ore 19, avrà inizio il meeting con interventi, moderati dalla giornalista Maria Concetta Mattei, dell’architetto Maurizio De Caro e di Davide Suppia, Country Director e vice presidente Sales per l’Italia di Data4, specialista europeo nel data hosting ultrasicuro e iperconnesso.

Oltre a Luca, Paolo, Guido e Marco Pecetti, per i saluti istituzionali sarà presente la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

Alle 20 seguirà la cena buffet.

