Gubbio, 18 ott. 2024 – Nei giorni scorsi, il Luogotenente C.S. Rudy Primavera ha assunto il Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Gubbio, prendendo così il posto del Luogotenente C.S. Franco Nocita che, giunto a Gubbio nel febbraio 2015, ha lasciato il servizio attivo, per raggiunti limiti di età, lo scorso mese di settembre.

L’ispettore, cinquantaquattrenne, nato a Guardiagrele (CH), coniugato con tre figlie, è laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Bologna, ha ricoperto, nel corso della sua lunga carriera, sempre incarichi operativi, soprattutto nel comparto delle verifiche e controlli di natura fiscale (presso i Reparti operativi alla sede di Roma e alla Tenenza Città di Castello) e ha svolto importanti indagini nei settori delle frodi fiscali e di quelle in materia di accise oltre che in materia di contrabbando tabacchi lavorati esteri, conseguendo numerose ricompense di ordine morale a dimostrazione della professionalità evidenziata nel realizzare importanti risultati ottenuti nel tempo nei vari settori di servizio di polizia economico-finanziaria.

Nel porgere il saluto ai componenti del Reparto, l’ispettore ha, infine, ribadito l’impegno a garantire che la Tenenza di Gubbio continui a rappresentare per la collettività un sicuro presidio di legalità economico- finanziaria sul territorio a tutela di tutta la cittadinanza nonché del mondo delle imprese e delle professioni.

(1)