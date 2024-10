Petrignano d’Assisi, 22 ott. 2024 – È tornato alla ribalta il ciclocross a Petrignano d’Assisi in un appuntamento che conta per tradizione e storicità. Giunto ormai alla 14°edizione il Petrignano Cross ha conquistato tutti, senza lasciare nulla al caso, ottenendo il più lusinghiero dei successi sia per l’interesse suscitato che per il numero dei partecipanti.

La seconda prova dell’Adriatico Cross Tour ha registrato 200 atleti ai nastri di partenza con il meglio del movimento ciclocrossistico umbro e non ha mancato di vedere all’opera anche atleti fuori regione (Lazio, Abruzzo, Toscana, Marche ed Emilia Romagna).

Il Petrignano Cross ha offerto notevoli spunti tecnici sul percorso disegnato lungo l’argine del fiume Chiascio e nella vasta area verde dell’hotel-ristorante La Torretta, inizialmente scivoloso e appesantito dal fango, poi asciutto e molto scorrevole con la comparsa del sole in tarda mattinata.

A cogliere con merito la top-5 tra gli agonisti Luca Niccacci (Foligno Cycling Team), Alessio Biancini (Gruppo Sportivo Pianello), Gianluca Catalani (Gruppo Sportivo Pianello), Gianmarco Baldetti (Zero24 Cycling Team) e Luca Drudi (Velo Club Cattolica) tra i G6 uomini, Matilde Donati (Abruzzo Cycling Team), Ginevra Spitoni (Tormatic-Pedale Settempedano), Gaia Pochi (GS Rapagnanese) e Anita Ciampani (D’Ascenzo Bike) tra le G6 donne, Alessandro Pazzaglini (Gruppo Sportivo Pianello), Gabriele Mazza (Velo Club Cattolica), Federico Municchi (Team Siena Bike), Thomas Vanzini (Velo Club Cattolica) e Andrea Ferretti (Velo Club Cattolica).

Tra gli esordienti uomini secondo anno, Leire Storani Ruiz Navarro (Recanati Bike Team) e Vittoria Cardinali (DM Racing Team by Marconi) tra le esordienti donne secondo anno, Vittorio Longari (UC Città di Castello), Filippo Cocci (Villa Sant’Antonio-Cicli Cocci), Gianmarco Berluti (Gruppo Sportivo Pianello), Davide Sdruccioli (Gruppo Sportivo Pianello) e Filippo Camiciottoli (UC Città di Castello) tra gli allievi uomini, Stella Forti (Team Cingolani), Caterina Vignoni (Recanati Bike Team) e Chiara Moriconi (Gruppo Ciclistico Matelica) tra le allieve donne, Dario Macchia (Cycling Cafè Racing Team), Cristian Balducci (Cycling Cafè Racing Team), Edoardo Fabbri (Bike Therapy), Gabriele Squillace (SSD Sancascianese) e Diego Annese (Gruppo Ciclistico Matelica) tra gli juniores, Samuele Scappini (Team Cingolani), Luca Ursino (Pro Bike Riding Team), Lorenzo Cionna (Passatempo Cycling Team), Alessandro Nannini (GS Borgonuovo) e Matteo Gambuti (Calzaturieri Montegranaro) tra gli open uomini, Giulia Cozzari (Team Cingolani), Alice Verri (Club Corridonia) e Giulia Giorgio (Bicifestival) tra le open donne.

Primati di categoria in ambito amatoriale per Mery Guerrini (Hair Gallery Cycling Team) tra le donne master, Diego Montanari (Valle del Conca) tra gli élite sport, Leonardo Caracciolo (Triono Racing – SC Centro Bici) tra i master 1, Leonardo Chieruzzi (GS Avis Mtb Amelia) tra i master 2, Emanuele Serrani (Pedale Aguglianese) tra i master 3, Giordano Marconi (Asd Tagliatella Team) tra i master 4, Andrea Fonti (Cicli Effe Effe) tra i master 5, Luca Agostinelli (UC Petrignano) tra i master 6, Alessio Olivi (Team Cingolani) tra i master 7 e Franco Di Vita (Bike Therapy) tra i master 8.

Per i più piccoli (7-11 anni), grande successo ha riscosso lo short track (Trofeo Today international) che ha regalato momenti di divertimento e di energia pura sul percorso appositamente allestito per loro grazie anche al personale impegno di Francesco Fiorucci, tra i membri del comitato organizzatore petrignanese. Lo short track, dai G1 ai G5, ha visto la partecipazione delle società locali umbre Avis Mtb Amelia (vincitrice della speciale classifica a punteggio con la somma di tutti i piazzamenti individuali), Gubbio Ciclismo Mocaiana, UC Foligno Start, Cicloturistica Massa Martana, Triono Racing SC Centro Bici, Martani Tuderbike-Mtb Team, Gubbio Ciclismo Mocaiana, Nestor Marsciano, Team Bike Miranda, Foligno Cycling Team, oltre a quelle marchigiane di Abitacolo Sport Club, Tormatic Pedale Settempedano e Villa Sant’Antonio-Cicli Cocci, più Abruzzo Cycling Team e Velo Club Cattolica (rispettivamente da Abruzzo ed Emilia Romagna).

Bilancio più che positivo sotto tutti i punti di vista che ha gratificato in pieno l’operato del Petrignano Cross rappresentato dagli infaticabili organizzatori Marco Gorietti (referente tecnico), Orlando Ranucci (presidente), Fausto Collarini (presidente onorario), Walter Giombini (vice presidente e responsabile del settore handbike).

Tra le autorità presenti il vice sindaco di Assisi Walter Stoppini, l’assessore allo sport Veronica Cavallucci, il presidente regionale CSEN Umbria Fabrizio Paffarini, i due vice presidenti del comitato regionale FCI Umbria Roberto Cocchieri e Andrea Pastorelli, il presidente regionale FCI Marche Lino Secchi e il delegato provinciale FCI Terni Ernelio Massarucci che hanno espresso vivo compiacimento per la riuscita della manifestazione.

Marco Gorietti: “È stata una festa per tutti con il ciclocross e lo short track per la gioia nostra e di tutti i nostri sponsor. Abbiamo avuto tra noi Samuele Scappini, la nostra speranza del ciclismo regionale umbro che non poteva mancare alla nostra gara, poche ore dopo la partecipazione in notturna all’internazionale di Jesolo. Samuele sta facendo grandi cose, occupa stabilmente i primi tre posti della categoria open in questo avvio di stagione del ciclocross che è una disciplina che gli si addice molto”.

Orlando Ranucci: “Il meteo è stato dalla nostra parte anche se eravamo un po’ preoccupati per la tenuta del percorso dopo il maltempo dei giorni scorsi. L’impegno è stato notevole e il numero dei partecipanti considerevole ci ha ripagato di tutti gli sforzi fatti a sole tre settimane dallo svolgimento della Coppa Italia di paraciclismo per società a Santa Maria degli Angeli. Arrivederci al prossimo anno con più atleti e con il maggior coinvolgimento di tutti”.

I CAMPIONI REGIONALI CICLOCROSS FCI UMBRIA 2024-2025

Juniores: Gianfilippo Spogli (Team Fortebraccio)

Open uomini: Samuele Scappini (Team Cingolani)

Open donne: Giulia Cozzari (Team Cingolani)

Master 3: Paolo Farinelli (UC Petrignano)

Master 4: Valerio Brugnoni (SC Parlesca)

Master 5: Andrea Fonti (Cicli Effe Effe)

Master 6: Luca Agostinelli (UC Petrignano)

Master 7: Paolo Sebastiani (Bikeland Team Bike 2003)

Master 8: Piero Angeletti (Team Bike Miranda)

I CAMPIONI PROVINCIALI CICLOCROSS FCI PERUGIA 2024-2025

Juniores: Gianfilippo Spogli (Team Fortebraccio)

Open uomini: Samuele Scappini (Team Cingolani)

Open donne: Giulia Cozzari (Team Cingolani)

Master 3: Paolo Farinelli (UC Petrignano)

Master 4: Valerio Brugnoni (SC Parlesca)

Master 5: Andrea Fonti (Cicli Effe Effe)

Master 6: Luca Agostinelli (UC Petrignano)

Master 7: Paolo Sebastiani (Bikeland Team Bike 2003)

(1)