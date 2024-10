Gualdo Tadino, 24 ott. 2024 – Il Comune di Gualdo Tadino parteciperà alla 36° edizione del Palio dei Comuni in programma domenica 10 novembre all’ippodromo di Montegiorgio.

Dopo le vittorie ottenute nel 2021 e nel 2022 il Comune di Gualdo Tadino, quest’anno, cercherà di ottenere un altro bel risultato nella prestigiosa gara ippica marchigiana.

I Comuni che si sfideranno in una competizione all’ultimo passo saranno 24. Comuni marchigiani, Belmonte Piceno, Civitanova Marche, Corridonia, Falerone, Fermo, Francavilla d’Ete, Grottazzolina, Jesi, Loreto, Macerata, Magliano di Tenna, Montappone, Monte Urano, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Servigliano.

Ci sono inoltre, come di consueto, non due ma bensì quattro Comuni provenienti dalle regioni limitrofe, invitati per mantenere rapporti collaborativi e costruttivi di buon vicinato: Amatrice dal Lazio, che competerà unitamente ad Arquata del Tronto e Camerino in rappresentanza dei Comuni che hanno maggiormente sofferto del Sisma del 2016 e 2017 e che rappresentano per l’organizzazione i “Comuni del cuore”, e ancora Assisi e Gualdo Tadino dall’Umbria e Lanciano dall’Abruzzo.

L’intento del Palio dei Comuni è proprio quello degli Incontri, tema sul quale si basa la nuova campagna comunicazione dell’Ippodromo San Paolo di Montegiorgio. Incontri uomo-cavallo, incontri tra i Comuni, incontri soprattutto tra le persone per trovare sempre nuove vie di collaborazione e di cooperazione per promuovere la Regione Marche e le eccellenze italiane sia sportive che turistiche, culturali ed enogastronomiche. Si tratta quindi di una grande vetrina promozionale e turistica anche per la città di Gualdo Tadino.

La competizione prenderà il via, come di consueto, con il Galà dell’Abbinamento previsto per Giovedì 7 novembre a partire dalle ore 18, con un aperitivo offerto dalla Società di gestione dell’Ippodromo e la seguente diretta nella quale i Comuni verranno abbinati ai cavalli, selezionati tra i migliori trottatori internazionali.

Nella giornata del 10 novembre il Palio si aprirà alle ore 12 con la Tavola Rotonda dei Comuni del Palio, quest’anno su tema “il patrimonio agricolo ed alimentare regionale quale Componente fondamentale del rilancio turistico, economico e culturale”.

Al convegno saranno presenti personalità di spicco, tra i quali il Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Agricoltura Senatore Patrizio La Pietra, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione

sisma 2016 Senatore Guido Castelli, il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, rappresentanti regionali, provinciali e tutti i Sindaci dei Comuni partecipanti, che resteranno ospiti per tutta la manifestazione.

La suggestiva sfilata si aprirà invece intorno alle ore 14 con una rappresentativa dell’Esercito a cavallo e avrà come madrine d’eccezione Valentina Vezzali, campionessa olimpica di scherma e Miss Italia 2024 Ofelia Passamonti, e a seguire tutti i Comuni che porteranno in trionfo il loro gonfalone e saranno accompagnati da gruppi storici, culturali e folcloristici. Sfileranno anche 24 auto d’epoca in rappresentanza di ogni Comune.

Nel parterre, a seguire, prenderanno vita spettacoli e coreografie, unitamente ad un corollario di stands turistici e gastronomici portati da ogni Comune; sarà presente la Copagri con Le piazzette e al termine della manifestazione, il consueto spettacolo pirotecnico.

