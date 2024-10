Presentato il programma della V edizione: dal 1 al 3 novembre un’esperienza immersiva nella dolcezza con cooking show, degustazioni, laboratori, appuntamenti culturali e intrattenimento

Spoleto, 25 ottobre – Con il proposito di promuovere e far conoscere ad un pubblico eterogeneo una vasta cultura alimentare come quella della tradizione dolciaria italiana, torna a Spoleto con la V edizione il Festival nazionale dei dolci.

‘Dolci d’Italia’ è così pronto, per tre giorni (1-3 novembre), a far ripartire un appassionante viaggio tra le dolcezze, con esperienze degustative e formative per tutti: dagli appassionati e cultori dell’alimentazione, ai giornalisti, fino agli chef, gli imprenditori e operatori di settore.

L’evento è promosso da Epta Confcommercio Umbria, che trasforma il centro storico spoletino in un paradiso per i golosi, tra tradizione, ricerca e momenti dedicati all’intrattenimento. Dal mercato dei dolci artigianali ai laboratori per tutti, grandi e piccoli. Ma non solo dolci, anche trekking urbano, musica e cultura.

L’illustrazione del ricco programma si è tenuta venerdì 25 ottobre, nella Sala dello Spagna del Palazzo Comunale di Spoleto, con interventi di Aldo Amoni, presidente Epta Confcommercio Umbria, del sindaco di Spoleto Andrea Sisti, del presidente di Confcommercio Spoleto Tommaso Barbanera, del presidente GAL Valle Umbra e Sibillini Pietro Bellini, della preside dell’Istituto Alberghiero di Spoleto Roberta Galassi e del presidente della Fondazione Carispo Dario Pompili.

Quattro le aree tematiche della kermesse. Nelle due TASTE ed EXHIBITION saranno ospitati i mercati in cui si potranno degustare ed acquistare i migliori prodotti dolciari della penisola e le esposizioni con dolci tipici e non solo.

A caratterizzare questa edizione saranno ‘Le delizie dello Stivale’ grazie ad uno spazio espositivo (Sala degli Ori, in via Aurelio Saffi n.18, tutti i giorni dalle 10 alle 20) dove sarà possibile ammirare, acquistare e gustare dolci tipici da tutta Italia. Tanti i produttori provenienti da 16 regioni italiane con squisite specialità dei rispettivi territori: 23 città e 23 dolci presenti. Dall’Abruzzo, Parrozzi e Parrozzini; dalla Calabria, Bocconotti di Mormanno; dalla Campania, Zeppoline di S. Giuseppe e Pastiera; dall’Emilia Romagna, Bomboloni Romagnoli e Bizantini; dal Friuli, Gubanetta; dal Lazio, Baci di Gaeta, Biscotti di Sezze e Grezzoni della Tuscia; dalla Liguria, Cubeletti di Rapallo; dalle Marche, Anicini al vino cotto; dalle Marche, Biscotti alla Vernaccia; dal Piemonte, Amaretti di Saronno; dalla Puglia, Cegliese; dalla Sardegna, Papassini; dalla Sicilia, Torroncini Siciliani; dalla Toscana, Panforte, Cubotti e Ricciarelli di Siena; dal Veneto, Tiramisù; dalla Valle Aosta, Tegole; ed infine dall’Umbria, Pampepato e Fave di Morti.

Nelle ex sale di Monte di Pietà, oltre a questi dolci ci saranno anche quelli tipici di Spoleto a cura delle Proloco territoriali.

Al piano terra del Chiostro di San Nicolò, nel cuore pulsante della manifestazione, i visitatori troveranno lo ‘Sweet Show’: un grande mercato dove sarà possibile ammirare, acquistare e soprattutto assaggiare prelibatezze dolciarie artigianali provenienti da ogni angolo d’Italia, dai fragranti biscotti alle crostate fatte in casa, fino ai cioccolatini raffinati.

‘Dolci d’Italia’ non è solo una festa per i sensi è anche un’occasione per avvicinarsi al mondo della pasticceria con passione e competenza. Al secondo piano del Chiostro, infatti, c’è la ‘Sweet Academy’ che ospiterà alcuni dei migliori Pastry Chef del panorama italiano, pronti a svelare i segreti delle loro creazioni. Tra i protagonisti di questa edizione, il talentuoso Tommaso Foglia (eletto Pastry Chef dell’anno 2022 da Gambero Rosso e giudice dello show tv ‘Bake off Italia – Dolci in forno’), la chef Elena Ginevra Gasponi (celebre grazie a Bake Off Italia 2020) e lo chef Luca Fabbri, che in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia accenderà i riflettori sui dolci senza glutine.

La “scuola” per apprendere i segreti dei Pastry Chef e le tecniche di lavorazione per realizzare capolavori di bontà, prenderà il via con i cooking show venerdì 1 novembre: alle ore 15, ‘Oro Nero’, a cura di Fortunati Tartufi con la chef Elena Ginevra Gasponi; alle ore 16.30, ‘Il Dolce Vegan’, a cura dell’Associazione Ecologicpoint APS, progetto VeganFoodTerni; alle ore 18, ‘Piccola Pasticceria’ a cura dell’Università dei Sapori con la Chef Donatella Aquili.

Invece sabato 2 novembre: alle ore 11.30, ‘La Crescionda’, a cura dell’Associazione Produttori Zafferano di Spoleto con la Chef Pina Zito; alle ore 15, ‘Crumble cookies’, a cura di Coldim Biscotteria Artigianale; alle ore 16.30, ‘Bretone alle nocciole’, con lo Chef Tommaso Foglia; alle ore 18, ‘Carrot Cake’, a cura de Le Delizie di Debby.

Finale con i cooking show per domenica 3 novembre: alle ore 11.30, ‘Crostata con olio Costa d’Oro, crema frangipane e lamponi’, a cura di Costa d’oro, con la Chef Elisabetta Coscia; alle ore 15, ‘Tortino Cioccolato e Nocciole con Salsa alla Vaniglia’, a cura dell’Associazione Italiana Celiachia con lo chef Luca Fabbri: alle ore 16.30, ‘I Soffoconi’, a cura di Merendoni; alle ore 18, ‘Passione Cioccolato’, a cura della Scuola del Cioccolato Perugina, con il maestro cioccolatiere Alberto Farinelli.

Nell’area LAB non mancheranno laboratori per bambini e spazi di apprendimento per gli adulti, come occasioni uniche per diventare piccoli e grandi pasticceri.

Torna anche quest’anno quindi il seguitissimo appuntamento ‘Piccoli pasticceri crescono’, per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, a cura dell’Associazione Il Filo Rosso. Al Chiostro di San Nicolò quindi lo spazio tra gioco e didattica in cui i bambini possono essere protagonisti. L’obiettivo è quello di stimolare la loro creatività e la conoscenza delle materie prime: l’uso corretto degli alimenti si unisce al divertimento di lavorare e creare con le proprie mani piccole delizie da gustare in compagnia. Dal 1 al 3 novembre due i momenti giornalieri: alle ore 16 con ‘Biscotti, che bontà!’ e alle ore 18 con ‘Praline, che bontà!’.

Gli ‘Sweet Lab’ a Palazzo Mauri sono invece dedicati agli adulti. La chef Donatella Aquili offrirà la possibilità di partecipare a masterclass esclusive, per imparare tecniche artigianali e realizzare vere e proprie opere d’arte dolciaria. Questo il calendario: venerdì 1 novembre, ‘I Biscotti di frolla’ (ore 11) e ‘Il Tiramisù al bicchiere’ (ore 15.30); sabato 2 novembre, ‘Il Tiramisù classico’ (ore 11) e ‘Gli occhi di bue’ (ore 15.30); domenica 3 novembre, ‘Gli abbracci di frolla con spalmabile al cioccolato e marmellata’ (ore 11) e ‘Il Tiramisù composto… con la moka’ (ore 15.30).

Con la sezione ENTERTAINMENT, spazio a spettacoli musicali, teatrali, visite guidate e tante altre attività per divertirsi.

La dolcezza così incontrerà anche la storia di Spoleto con un evento collaterale davvero speciale: in occasione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano, il 31 ottobre e il 1 novembre si terranno passeggiate guidate per scoprire gli angoli più suggestivi della città. Al termine delle escursioni, i partecipanti potranno degustare dolci artigianali offerti da ‘Dolci d’Italia’ e assaporare l’olio extra vergine d’oliva di Costa d’Oro. Un mix perfetto tra arte, cultura e sapori. Il trekking dal titolo ‘Ne è passata d’acqua… sopra il ponte: acqua in città tra memoria, trasformazione e sviluppo’ partirà da Piazza Campello il 31 ottobre alle ore 14.30 e il 1 novembre alle ore 9.30.

Ma anche la musica farà da cornice alla tre giorni spoletina. Torna infatti anche quest’anno il ‘Pink Party’, la fantastica serata inaugurale di Dolci d’Italia (venerdì 1 novembre, ore 21, Teatro Nuovo Giancarlo Menotti). Cena a buffet, dress code con almeno qualcosa di rosa e divertimento assicurato sulle hit degli anni ’70/’80. Nell’ingresso è compresa la cena a buffet, due calici di vino e un cocktail.

Sabato 2 novembre alle ore 16, questa volta al Teatro Romano, torna anche l’appuntamento con ‘Dolci Note’, per un concerto realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” di Perugia che saprà deliziare le orecchie del pubblico. Una performance musicale dove protagonista sarà lo strumento del sassofono (Federico Malfagia, sassofono soprano, Catia Michelle Bertolini, sassofono contralto, Cristian Torzuoli, sassofono tenore, Lorenzo Ronti, sassofono baritono) accompagnata da una piccola degustazione di dolci.

Infine, ‘Si salvia chi può! Quando la tragedia finisce in Commedia’, a cura della Compagnia Teatrale Sipario e Modern Music School, al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti domenica 3 novembre, alle ore 17.30.

Il finale sarà poi all’insegna dei record. Il culmine della manifestazione si raggiungerà domenica 3 novembre, quando, alle ore 16, Corso Garibaldi si trasformerà in una straordinaria pasticceria a cielo aperto. In questo scenario, verrà preparata una cheesecake lunga ben 60 metri a cura di MenteLocale Foligno: un’impresa ambiziosa che promette di lasciare tutti a bocca aperta (e piena). Un’occasione per celebrare insieme la passione per i dolci e vivere un’esperienza che sicuramente resterà nella memoria di tutti i partecipanti.

A Spoleto il gusto dei dolci si incontrerà anche con quello dei cibi di strada: in Piazza Pianciani i truck di ‘Non solo dolci’ sapranno soddisfare gli appetiti dei fan dello street food con una selezione di prodotti alimentari di qualità.

Info sul festival: https://www.dolciditalia.it/

