A Città della Pieve l’8 novembre giornata di prevenzione gratuita organizzata da A.L.I.Ce.

Città della Pieve, 28 ottobre ‘24 – L’Ictus Cerebrale può essere affrontato insieme; si può sopravvivere ad un ictus grazie al gioco di squadra perché insieme si è più forti dell’ictus. Questo il tema scelto per l’edizione 2024 della Giornata Mondiale contro l’Ictus Cerebrale che ricorre il 29 ottobre.

In questa occasione A.L.I.Ce. Città della Pieve ha in programma una giornata di prevenzione gratuita, venerdì 8 novembre presso il Centro per le Attività di Prevenzione e di Consulenza al primo piano di Palazzo Orca in via Vittorio Veneto numero 6, accessibile anche con ascensore. Dalle ore 8.30 alle ore 12.00 sarà possibile effettuare la misurazione della pressione con rilevazione della Fibrillazione Atriale, come pure della saturazione e di glicemia, colesterolo e trigliceridi.

Si avrà inoltre la possibilità di confrontarsi con la nutrizionista dell’Associazione. Fino alle 12.30 inoltre sarà possibile effettuare l’elettrocardiogramma con refertazione da parte del dr. Adriano Cipriani, volontario di A.L.I.Ce. La prenotazione è obbligatoria solo per l’elettrocardiogramma ed è effettuabile sia presentandosi personalmente presso la sede all’ex ospedale, oppure telefonando al numero 0578297091 da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle 11.30 o scrivendo all’indirizzo aliceumbriapieve@tiscali.it

È già in programma, presumibilmente per la fine di novembre, un’altra giornata di prevenzione gratuita con gli screening ematologici e pressori a cui si aggiungerà, questa volta, il controllo dell’aorta addominale con il dr. Basso Parente.

Anche A.L.I.Ce. di Ponte San Giovanni ha in programma una Giornata di Prevenzione gratuita il 23 novembre con rilevazione dei valori di colesterolo, trigliceridi, glicemia e misurazione della pressione con rilevazione di Fibrillazione Atriale, presso la sede dell’Associazione in via Cristallini n° 1 dalle 7.30 alle 9.30. A seguire sono previste la presentazione del libro “Storia dei 20 anni di A.L.I.Ce. Ponte San Giovanni” e un incontro con i medici sulla prevenzione all’Ictus e sull’importanza del pronto intervento.

