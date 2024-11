Un incontro di confronto sulle potenzialità che hanno gli eventi sportivi di farsi volàno anche per la promozione turistica del territorio e dei prodotti di eccellenza locale



sabato 2 novembre, alle ore 17.00, a Bevagna, presso la Sala Capitolare del Chiostro San Domenico la tavola rotondadal titolo “Parole e Sapori, Sport e Cultura” organizzata dall’Associazione Sagrantino Wine Trail in occasione della V edizione della “Sagrantino Running – The Wine Trail”. Bevagna (PG), 1 nov. 2024 – Si terrà domani,, alle ore 17.00, a, presso la Sala Capitolare del Chiostro San Domenico ladal titoloorganizzata dall’Associazione Sagrantino Wine Trail in occasione della V edizione della “”. La tavola rotonda che vuole essere un momento di confronto sulle potenzialità che hanno gli eventi sportivi di farsi volàno anche per lapromozione turistica del territorio e dei prodotti di eccellenza locale, vedrà la presenza di Annarita Falsacappa, Sindaco di Bevagna; Carlo Caporicci, Presidente onorario della Sagrantino Running; Fabio Pantalla, Presidente FIDAL Umbria; Marco Caprai, Azienda Agricola Caprai; e sarà moderata da Marco Raffaelli, maratoneta ed autore del blog Storiecorrenti e da Silvio Lorenzi, podista e giornalista di Radio24. Una occasione per esplorare il legame profondo che esiste tra sport, cultura e buona tavola, con particolare attenzione all’impatto che manifestazioni come la “Sagrantino Running – The Wine Trail” hanno sul territorio e sulla sua visibilità.

Oltre ad essere un evento sportivo inserito nel calendario regionale FIDAL – Federazione Italiana Atletica Leggera Umbria, la “Sagrantino Running – The Wine Trail” mette in campo infatti una serie di iniziative collaterali alla corsa, volte ad attrarre un pubblico più ampio ed eterogeneo, coinvolgendo cantine del territorio, produttori, ristoratori.

Su tutte ad esempio l’EnogastroCamminata del Sagrantino®, in programma anch’essa per sabato 2 novembre 2024, una passeggiata aperta a tutti, attraverso vigne e colline alla scoperta del territorio del Sagrantino, con tappe degustazione in quattro cantine tra Montefalco e Bevagna, dove assaggiare vini in abbinamento ai piatti tipici locali.

