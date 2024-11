Il Fuxiateam domina nell’Internazionale in Puglia e il team conquista risultati di prestigio nella CEI1

Magione (Pg), 6 novembre 2024 – Con la vittoria riportata lo scorso weekend nell’Internazionale in Puglia, Costanza Laliscia si conferma come una delle più grandi interpreti dell’endurance equestre.

A Carovigno, in provincia di Brindisi, la punta di diamante del Fuxiateam, in sella al purosangue arabo di 13 anni Kasimir dell’Orsetta, di proprietà di Nicolò Trotta, si è imposta nella CEI3* sulla distanza di 143 km, una gara condotta in modo impeccabile che l’ha vista sempre in testa, dall’inizio alla fine, con una media di 16,111 km/h e una straordinaria intesa con Kasimir dell’Orsetta, che ha fatto registrare eccellenti tempi di recupero, e al quale è stato assegnato il premio Best Condition dalla commissione veterinaria. Per Costanza questo risultato rappresenta un traguardo straordinario che pochi atleti possono vantare: è la sua quarta vittoria dell’anno in una CEI3* – categoria che prevede gare da 140 fino a 160 km – e la sesta conclusa con successo.

Ma per la scuderia della presidente Simona Zucchetta, Italia Endurance Stables & Academy, la soddisfazione non si esaurisce con Costanza, perché l’intero Fuxiateam ha ottenuto risultati importanti a Carovigno. Nella CEI1* sui 101 km tutti tre i binomi in gara hanno raggiunto l’obiettivo qualifica, dimostrando ancora una volta la solidità e la preparazione della squadra.

Carmelo Cona, in sella a Ines de Callupolo, ha ottenuto un ottimo 10° posto, seguito da Alice Laurenzi, giovane promessa dell’Academy del Fuxiateam al suo esordio nelle categorie FEI, che con Charisma Agylla, cavallo proveniente dall’allevamento interno, ha conquistato l’11esimo posto. A completare il successo della squadra, Greta Bistoletti ha chiuso in 12esima posizione con Bona Dea Agylla, altro cavallo allevato dal Fuxiateam.

Ogni successo del Fuxiateam è il risultato di un lavoro di squadra intenso, dalla preparazione dei cavalli alla strategia di gara, dall’allenamento degli atleti alla ricerca delle migliori linee genetiche per l’allevamento. E i risultati parlano da soli, riflettendo la qualità del lavoro svolto da tutta la squadra di Italia Endurance Stables & Academy sia nell’allevamento di cavalli d’élite sia nella formazione di talenti del futuro attraverso la sua Academy. Il progetto allevatoriale, che mira a sviluppare cavalli con caratteristiche ottimali per questa disciplina, ha già portato a cavalli come Charisma Agylla e Bona Dea Agylla a distinguersi anche in competizioni internazionali.

(1)