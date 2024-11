Perugia, 13 nov. 2024 – Consegnata una copia del libro “La RAI in Umbria: storia, personaggi, curiosità” di Alvaro Fiorucci e Gino Goti-Morlacchi editore, a Giancarlo Giorgetti, ministro dell’economia e delle finanze, socio di maggioranza dell’Azienda Rai.

Il ministro non era potuto intervenire in Sala dei Notari il 3 ottobre scorso, 65° anniversario della presenza della RAI in Umbria, ma aveva inviato un messaggio di solidarietà e di complimenti scusandosi per non poter essere presente all’evento della presentazione ufficiale del libro. Alla prima occasione della presenza del ministro in Umbria gli autori gli hanno consegnato una copia del volume.

Guardando con attenzione la copertina Giorgetti si è congratulato per l’iniziativa editoriale assicurando che leggerà con attenzione il volume che racconta 65 anni di storia dell’Umbria attraverso la radio e la televisione.

