Perugia, 16 nov. 2024 – Si è insediato nella sede del Comando Regione Carabinieri Forestale “Umbria” a Perugia il nuovo Comandante, Colonnello Gaetano Lorenzo Lopez. Laureato in Scienze Agrarie, è entrato nei ranghi dei funzionari del Corpo Forestale dello Stato nel giugno 1994 ed è stato nominato 1° dirigente del CFS nel gennaio 2015.

Lascia il Gruppo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia dopo oltre 10 anni di Comando.

Il Comandante Lopez ha inoltre prestato servizio presso l’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Catanzaro, per un breve periodo presso il Comando Provinciale CFS di Crotone per poi trasferirsi, conseguito il brevetto di pilota di elicottero presso il 72° Stormo A.M. di Frosinone, al C.O.A. (Centro Operativo Aereo) di Lamezia Terme con funzioni di Comandante della base aerea e di pilota antincendio, effettuando oltre 1.600 ore di volo nello spegnimento degli incendi di bosco. Successivamente è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Sicurezza Volo del Servizio Aereo del CFS presso l’aeroporto di Roma Urbe.

Il Colonnello Lopez ha già iniziato una serie di incontri istituzionali con le Autorità presenti nella Regione Umbria nell’ottica di una fattiva e fruttuosa collaborazione. “L’impegno del neo-comandante è volto a garantire la massima attenzione alla prevenzione e repressione dei reati in danno all’ambiente e nella tutela della sicurezza agroalimentare, assicurando una sinergica collaborazione con le altre Forze di Polizia presenti su tutto il territorio umbro.”

