Petrignano d’Assisi , 16 nov. 2024 – Petrignano d’Assisi si prepara a ospitare la terza edizione della Supercoppa Italiana di Sitting Volley, un evento che promette spettacolo e grande partecipazione. La manifestazione, organizzata con cura dal Comitato Regionale FIPAV Umbria in collaborazione con l’A.S.D. Volley 86, guidata da Fabrizio Fioretti, si terrà il 16 novembre presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Assisi 3.

Grazie alla guida esperta del presidente regionale Giuseppe Lomurno e del suo consiglio, la macchina organizzativa è pronta a garantire un’esperienza impeccabile per squadre, pubblico e appassionati. FIPAV Umbria, con una comprovata esperienza nella gestione di eventi sportivi di livello nazionale e internazionale, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per la promozione del sitting volley e dello sport inclusivo.

Il programma della giornata

Alle ore 17:00 il fischio d’inizio darà il via al primo incontro, una sfida che promette emozioni tra le campionesse italiane della CEDACRI Giocoparma-VCCesena e le storiche rivali del Dream Volley Pisa, due squadre abituate a confrontarsi ai massimi livelli.

A seguire, scenderanno in campo i campioni nazionali del Nola Città dei Gigli, vincitori del quinto titolo tricolore lo scorso giugno, contro la Scuola di Pallavolo Fermana, che ha conquistato la seconda posizione nella recente Coppa Italia.

Un evento di inclusione e sport

La Supercoppa Italiana di Sitting Volley non rappresenta solo un’occasione per celebrare il talento sportivo, ma anche un evento che ribadisce i valori di inclusione, rispetto e fair play, incarnati alla perfezione da questa disciplina paralimpica in continua crescita.

Gli organizzatori invitano appassionati e curiosi a partecipare per sostenere atleti e squadre che, con il loro impegno e passione, rendono questo sport unico e speciale. L’ingresso è libero, un ulteriore invito a vivere una serata all’insegna dello sport e della condivisione per sostenere i protagonisti di questa disciplina che sta conquistando sempre più consensi nel panorama sportivo italiano.

CALENDARIO del sabato 16 novembre 2024

– Supercoppa Femminile (ore 17): CEDACRI GiocoparmaVCCesena – Dream Volley Pisa

– Supercoppa Maschile, (a seguire): Nola Città dei Gigli – Scuola di Pallavolo Fermana

DIRETTA STREAMING

I due match saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

I ROSTER

Supercoppa Femminile

CEDACRI GiocoparmaVCCesena: Marta Alleluia, Cinty Del Grande, Anna Ceccon, Eleonora Colla, Diletta Del Prete, Elena Izzo, Cinzia Marzolini, Silvia Montuori, Ivelisse Guillen, Roberta Pedrelli, Giulia Farnedi, Francesca Bosio, Asia Sarzi Amadè, Sara Calonaci. All. Fabio Marmiroli

Dream Volley Pisa: Giulia Aringhieri, Raffaella Battaglia, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Olga Matroianni, Patrizia Iacoponi, Siliva Giuseppina Macchiarulo, Federica Manca, Michela Masini, Carla Ninu, Mariangela Pascucci, Anna Maria Kinsky Dal Borgo, Elisa Spediacci. All. Eva Ceccatelli

Supercoppa Maschile

Nola Città dei Gigli: Francesco Meo, Vittorio Pasciari, Sergio Ignoto, Michele Emanuele Di Ielsi, Alfredo Diana, Guido Pasciari, Victor Palazzolo, Giuseppe Mautone, Gabriel Busillo, Francesco Cerulo, Giancarlo Quinto, Salvatore Striano, Paolo Mangiacapra, Pasquale Spacagno. All. Guido Pasciari.

Scuola di Pallavolo Fermana: Riccardo Scendoni, Ettore Baldoncini, Enrico Rossi, Federico Ripani, Sergio Venanzoni, Alessandro Issi, Luca Vallasciani, Riccardo Rossi, Cristiano Crocetti, Alessandro Postacchini, Michele del Rosso, Giacomo Cappelletti, Jacopo Manamini Pozzi, Maurizio Ciotola. All. Lorenzo Giacobbi.

(2)