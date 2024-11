Per l’occasione passeggiata attraverso alcune dimore storiche pievesi. Appuntamento sabato 23 novembre alle ore 16

Città della Pieve, 20 novembre ’24 – Sarà inaugurata sabato 23 alle ore 16 la sede della Delegazione FAI del Lago Trasimeno presso il Palazzo Orca di Città della Pieve in via Veneto.

Un momento di festa per tutti i volontari della delegazione, ma anche per i soci, gli amici e simpatizzanti della Fondazione che da Milano ha un radicamento in tutta Italia e soprattutto è presente in Umbria con ben quattro delegazioni (di cui una quella del Lago Trasimeno) e sette gruppi.

“Un ringraziamento doveroso – si legge in una nota – va alle Amministrazioni degli otto comuni del Trasimeno che hanno sempre risposto alle sollecitazioni sulla valorizzazione del territorio con entusiasmo e disponibilità; un ringraziamento all’Amministrazione di Città della Pieve che, in dialogo di qualche anno, ha individuato e concesso lo spazio fisico per riunioni, attività e archivio. L’idea della Delegazione è quella di rendere la sede uno spazio aperto e fruibile, ma anche un piccolo archivio delle eccellenze del territorio che in questi anni il FAI ha visitato, scoperto, offerto. Luoghi che cono solitamente fuori dai circuiti ufficiali della cultura, più spesso luoghi privati che raccontano di architettura, pittura e tradizioni. Uno spazio aperto, dialogante con tutto il territorio del Trasimeno nei temi del paesaggio, della sostenibilità e della bellezza”.

Dopo i saluti istituzionali con il taglio del nastro (interverranno il sindaco Fausto Risini, il presidente Fai Umbria Raffaele de Lutio e il capodelegazione Fai Trasimeno Gaetano Fiacconi), la delegazione ha organizzato una visita speciale: una passeggiata attraverso alcune dimore storiche pievesi.

Partenza prevista entro le 16.45, sempre dalla sede a Palazzo Orca, per visitare il cortile e il salone grande di Palazzo Bandini, e poi le camere al piano nobile del Palazzo Bonelli Farina affrescate da Mariano Piervittori, visita del piano nobile del Palazzo Vescovile e infine degli splendidi stucchi a grottesca dell’appartamento della Marchesa Piccolomini nel Palazzo Fargna (oggi sede comunale).

Le prenotazioni per le visite sono ancora possibili sul sito: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/passeggiata-per-le-dimore-storiche-di-citta-della-pieve-29430.

