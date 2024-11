Invito alla cittadinanza per costruire insieme uno dei momenti più significativi delle prossime festività

Bastia Umbra, 21 nov. 2024 – Il Natale e le festività del 2024 sono state concepite come un grande sforzo collettivo in cui la comunità dei residenti prova a ritrovare un senso di comunanza, di condivisione delle storie personali e della storia più larga che a tutti appartiene.

Il significato del Natale, da tutti vissuto, è, oltre a quello fondamentalmente religioso, per chi crede, il ricongiungersi nella famiglia, il rafforzare legami indeboliti, il ritrovarsi nei luoghi della nascita, nei luoghi della nostra origine, della “venuta al mondo”.

Se è vero che è questo uno dei fattori ritenuti importanti nell’esperienza di ognuno, allora è proprio intorno a questo che vorremmo costruire tutto ciò che è allestimento, eventi e festeggiamenti per le celebrazioni natalizie e di fine anno.

Il Natale di quest’anno sarà quindi un Natale della memoria, dei luoghi e del dono da cui si svilupperanno arredi, allestimenti, istallazioni, eventi, mostre, momenti di convivio e intrattenimento per tutte le età.

Questo articolo è solo una breve anticipazione di una parte del corposo programma che verrà a breve presentato e viene pubblicato per invitare tutti i cittadini a farsi protagonisti dell’organizzazione della manifestazione, e non semplici spettatori, per partecipare attivamente alla composizione di una delle più sentite iniziative che lo caratterizzano.

Accanto a luminarie, illuminazioni e allestimenti scenografici in Piazza Mazzini e in alcuni viali, saranno coinvolte sei chiese del nostro Comune per creare un particolare percorso di visita:

Le chiese del Natale

I residenti nelle aree in cui si trovano le chiese, potranno portare oggetti significativi del proprio vissuto, personali o di famiglia, contribuendo così all’allestimento di composizioni collettive che rappresentano un po’ la piccola, ma densa storia delle persone e dei luoghi.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bastia Umbra insieme a tutte le Parrocchie della nostra Città: San Michele Arcangelo, San Marco, San Cristoforo e San Giuseppe.

Per ogni chiesa si sono messi a disposizione alcuni volontari a cui ci si potrà rivolgere per informazioni su come partecipare. Le Chiese e i rispettivi referenti dell’iniziativa sono:

Bastia capoluogo, San Rocco – Raniero Stangoni 3387420810

Bastia capoluogo, Santa Croce – Rita di Pasquale 3332044843

Ospedalicchio, Cappellina del Rosario – Giampaolo Sigismondi 3358348140

Costano, Chiesetta del Crocifisso – Stefano Giuliani 330420385

XXV Aprile, San Marco – Maurizio Bazzucchi 3315791190

Bastiola, Chiesa di San Nicola – Norberto Pizzardi 3492971974

