In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Perugia, 22 nov. 2024 – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Cascia, in collaborazione con l’Istituto omnicomprensivo ‘Beato Simone Fidati’, organizza una giornata di sensibilizzazione e riflessione sul tema della violenza di genere, coinvolgendo studenti, cittadini e ospiti di rilievo.

Il programma prevede momenti di confronto e un focus speciale sul cortometraggio ‘Locked’, che affronta il delicato tema del femminicidio e della violenza domestica durante il lockdown. Protagonisti del cortometraggio sono Alina Person e Simone Gallo, conosciuti al grande pubblico come i ‘The coniugi’, coppia di youtuber e creatori di contenuti che hanno deciso di utilizzare la loro popolarità per sensibilizzare su tematiche sociali di grande impatto.

L’incontro si terrà il 25 novembre, alle 11:30 nella Sala della Pace a Cascia. Alla proiezione di ‘Locked’ seguirà un dibattito con i due protagonisti, durante il quale verranno approfondite le motivazioni e i messaggi dietro la realizzazione del cortometraggio, offrendo spunti di riflessione e stimoli per un dialogo aperto. La giornata, che si aprirà alle 9:30 nel piazzale Leone XIII, coinvolgerà inoltre gli studenti delle scuole del territorio con un passaggio simbolico del ‘testimone della consapevolezza’, un flash mob e interventi delle istituzioni.

“Invitiamo tutta la cittadinanza – fanno sapere dall’amministrazione comunale – a partecipare per riaffermare l’importanza della lotta contro ogni forma di violenza di genere, in un momento di comunità e solidarietà”.

