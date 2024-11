Al Barton Park un doppio evento in cui il comitato di Perugia ha rinnovato il consiglio direttivo e celebrato un anniversario speciale. Emanuela Papadia è la prima donna presidente per il quadriennio 2024-2028

Perugia, 26 novembre ‘24 – Il Centro Sportivo Italiano (CSI) ha un nuovo consiglio direttivo e, per la prima volta nella storia del Comitato di Perugia, a guidare l’associazione sarà una donna: Emanuela Papadia. Domenica 24 novembre al Barton Park di Pian di Massiano si è svolto un doppio evento, che ha visto sia il rinnovo del Consiglio sia le celebrazioni per il prestigioso ottantesimo compleanno dell’associazione arancio blu, intitolato “80 ANNI INSIEME – VERSO IL CSI DEL FUTURO”.

Questa giornata ha rappresentato un’importante occasione per festeggiare gli 80 anni di storia del Centro Sportivo Italiano, un percorso ricco di significato che ha visto protagonisti atleti, dirigenti e appassionati di sport. Durante l’evento, sono stati ripercorsi i momenti salienti della storia dell’associazione perugina in modo particolare, attraverso le testimonianze di coloro che hanno contribuito a scriverne le pagine più belle.

Sono intervenuti alla cerimonia Don Ivan Maffeis, Arcivescovo della Diocesi di Perugia/Città della Pieve, Don Leonardo Romizi, assistente ecclesiastico CSI Umbria, Luigi Bertini, docente universitario e formatore nazionale CSI, Mauro Ottolenghi, presidente CSI Perugia dal 1972 al 1976, Paolo Scarponi, responsabile Attività giovanile e presidente CSI Perugia dal 1982 al 1984, Alessandro Rossi, presidente CSI Umbria, e Roberto Pascucci, consigliere nazionale ed ex presidente CSI Perugia.

Gli interventi

Tra le autorità presenti alla cerimonia di festa anche il consigliere della Provincia di Perugia e sindaco di Passignano sul Trasimeno, Sandro Pasquali: “Una storia affascinante quella del Centro Sportivo italiano – ha commentato -, fatta di impegno, passione e partecipazione sociale. Le sue tante attività di successo sono un punto di riferimento, svago e crescita per i nostri giovani e le loro famiglie. Un dato che mette in risalto la capacità del CSI di rinnovarsi e pensare al futuro, nonché il suo forte legame con il territorio dato dal rapporto con il mondo della chiesa e le società sportive”.

A chiudere il pomeriggio di festa sono state le parole di Emanuela Papadia, neo presidente del CSI-Comitato territoriale di Perugia: “Il mio percorso in questo comitato è iniziato undici anni fa con curiosità e trepidazione. In questi anni ho avuto l’onore di ricoprire ruoli significativi e ho visto crescere eventi come campionati di pallavolo, basket, calcio e manifestazioni come le miniolimpiadi. Questo ultimo anno è stato ricco di iniziative e ha dimostrato la forza della nostra squadra. Ora, siamo all’inizio di una nuova fase: è fondamentale investire sulla formazione per tutte le figure coinvolte nelle nostre attività – continua la neo presidente – con il Direttore della formazione Simone Volpi stiamo improntando numerose iniziative in merito. Siamo convinti che investire nella formazione significa investire nel futuro dello sport e nella crescita dei nostri ragazzi”.

All’iniziativa, moderata da Simone Volpi, coordinatore della formazione CSI Perugia, hanno partecipato, inoltre, Pierluigi Vossi, assessore allo Sport del Comune di Perugia, che ha ringraziato il CSI a nome del Comune per quanto fatto in questi anni, Francesco Cocilovo, assessore allo Sport del Comune di Corciano, che ha ricordato la collaborazione su diversi progetti con il CSI, tra cui il programma ‘Longevo’, dedicato ai cittadini over 65, e Domenico Ignozza, presidente del CONI Umbria, che ha parlato di un pomeriggio di sport significativo: “Questa organizzazione ha visto un’evoluzione importante nel modo di intendere lo sport come uno strumento educativo e di inclusione. Ho potuto apprendere tanto dal CSI, implementando politiche che solo questo ente riesce a realizzare in modo eccezionale a favore dei ragazzi”.

(1)