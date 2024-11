Domenica 1, domenica 15 e domenica 22 dicembre prossimi nella chiesa di san Bartolomeo

Solomeo (Pg), 26 nov. 2024 – Con l’arrivo del Natale torna NOTE D’AUTORE, l’omaggio che Solomeo dedica ogni anno ai racconti e alle sonorità delle Feste. La rassegna offre una serie di concerti-reading, in programma ogni domenica dal 1 al 22 dicembre nella Chiesa di San Bartolomeo, per l’avvento sul restaurato organo Adamo Rossi, figura importante per lo sviluppo dell’arte organaria perugina nel sec. XVIII e XIX.

“L’organo Adamo Rossi conservato presso la Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Solomeo, fu costruito dall’organaro perugino Adamo Rossi nel 1791 – spiega il direttore artistico Fabio Ciofini – Originariamente, lo strumento fu commissionato dai monaci Olivetani di Monte Morcino per la loro chiesa intitolata all’Annunziata, affacciata sull’odierna Piazza dell’Università.

A seguito delle confische napoleoniche, la chiesa dell’Annunziata fu chiusa al culto e assegnata all’Università degli Studi di Perugia. Alla fine dell’ottocento alcuni arredi tra cui cinque altari, il coro e l’organo, oltre al tabernacolo disegnato da Carlo Murena (1717-1764), furono acquistati dal Sig. Raffaele Bucarini per la somma di 8.500 lire e donati alla nuova chiesa parrocchiale di Solomeo. Lo spostamento dello strumento da Perugia a Solomeo e la sua messa in opera furono curati per 400 lire da un altro celebre organaro perugino: Francesco Morettini”.

Tre saranno i concerti-reading da domenica 1 dicembre a domenica 22 dicembre alle ore 16 presso la Chiesa di San Bartolomeo di Solomeo : domenica 1 dicembre Prima dell’albero di Natale con Bruno Mancuso alla tromba, Luca Grosso all’organo e Stella Piccioni voce recitante; domenica 15 dicembre Anche nei sotterranei con Viviana Romoli e Marco Fracassi all’organo e Marco Brinzi voce recitante; domenica 22 dicembre Cronache di Festa con Mauro Occhionero alle percussioni storiche e della tradizione popolare, Luca Scandali all’organo e Christian La Rosa voce recitante.

Domenica 1 dicembre ore 16 – Prima dell’albero di Natale

Con Bruno Mancuso tromba, Luca Grosso organo e Stella Piccioni voce recitante.

I brani suonati: Jeremiah Clarke (1674-1707) The Prince of Denmark’s March; Henry Purcell (1659-1695) Sonata in re maggiore Z. 850 Allegro pomposo, Andante maestoso, Allegro ma non troppo; Giovanni Buonaventura Viviani (1638-1693) Sonata prima per Tromba, da Capricci armonici da chiesa e da camera Op. 4 (5 movimenti senza titolo); John Stanley (1712-1786) Voluntary Op. 6 n. 5 Adagio, Andante largo, Moderato; Gerorg Friederich Händel (1685-1759) Ouverture in re maggiore” Händel’s Water Piece” HWV 341 Ouverture, Allegro, Air, …, Marche Pastorale, dall’Oratorio“Messiah” HWV 56; Louis-Claude Daquin (1694-1772) X. Noël Grand Jeu et Duo, da“Nouveau Livre de Noels” Op. 2.

Letture: Alda Merini Natale 1988; Natale 1989 a Marina, Chiara, Paola, Riccardo, Vanni; Natale ai navigli. Mariangela Gualtieri Ah, Natale! E Wisława Szymborska La fiera dei miracoli.

