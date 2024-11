Insieme ai Comuni serviti dall’azienda, il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare in modo divertente e creativo gli alunni al rispetto per l’ambiente, mettendo a disposizione della scuola dei contenitori per favorire la corretta raccolta differenziata dei rifiuti. Le scuole possono iscriversi entro il 10 dicembre 2024

Marsciano, 27 nov. 2024 – Il nuovo progetto di didattica ambientale promosso da SIA per l’anno 2024/2025, in collaborazione con i Comuni di Cannara, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, avvicina il mondo dei rifiuti a quello dell’arte. “Artisti e secchioni” si propone di sensibilizzare gli alunni al rispetto per l’ambiente in maniera divertente e stimolante, attraverso la realizzazione di disegni per personalizzare i contenitori per la raccolta differenziata a scuola.

Il progetto

Gli alunni delle scuole potranno liberare la loro creatività realizzando uno o più disegni che abbiano come tema il riciclo, la raccolta differenziata dei rifiuti o il rispetto per l’ambiente. Ogni scuola sarà libera di scegliere la tecnica per la creazione del disegno che potrà essere cartaceo a pennarello, matita, tempera, collage realizzato attraverso la grafica digitale. I migliori disegni verranno scelti e diventeranno la grafica dei contenitori per la raccolta differenziata che verranno poi consegnati a fine anno scolastico alle scuole.

Inoltre, alle scuole partecipanti verrà proposto di partecipare ad un incontro online chiamato “I colori del riciclo” durante il quale comunicatori ambientali, attraverso giochi e quiz divertenti, sensibilizzeranno gli studenti sulle corrette modalità di riciclo e mostreranno che fine fanno i rifiuti che gettiamo via ogni giorno. I contenuti degli incontri verranno diversificati e targettizzati in base all’ordine e grado scolastico. Al termine del progetto verrà organizzata una mostra conclusiva alla presenza di alunni ed insegnanti per esporre i contenitori graficizzati con i migliori disegni e consegnarli alle scuole partecipanti.

Come aderire al progetto

Per partecipare al progetto, le scuole dovranno compilare entro e non oltre il 10 dicembre 2024 il modulo di adesione presente sul sito https://scuole.gsa.eco. Sullo stesso sito sarà anche possibile accedere ad un’area riservata per caricare gli elaborati realizzati. Per maggiori informazioni contattare Laura Marconi 3668221047 – mail scuole@gsa.eco.

