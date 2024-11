Reso noto il programma. Tra le novità l’accensione della Stella Polare e l’esperienza “immersiva” dell’Adorazione dei Magi del Perugino

Città della Pieve, 28 novembre’24 – L’Albero, le luci, le musiche tradizionali, i sapori, gli eventi, le attrazioni e le emozioni più autentiche e vere del Natale. ‘ ̀ ‘ si ispira a queste suggestioni, con l’obiettivo di creare il luogo ideale per trascorrere momenti fuori dal tempo.

E’ stato reso noto dall’Amministrazione comunale il programma dettagliato degli eventi natalizi pievesi che saranno aperti l’8 dicembre con la tradizionale accensione del grande albero allestito in Piazza Plebiscito.

Domenica 8 dicembre alle ore 16:30 in piazza Plebiscito, Città della Pieve si illuminerà grazie a uno degli eventi più attesi del Natale: l’accensione dell’abete, simbolo di festa e di tradizione, e poi una novità dell’edizione 2024, l’accensione della Stella Polare, la più luminosa della costellazione dell’Orsa Minore. La Banda dei Babbi Natale, lo spettacolo acrobatico della Compagnia Alchimia e la musica degli Zampognari renderanno l’esperienza ancora più speciale. Alle ore 19:00 tutti alla piazzetta del Pozzo per inaugurare il Calendario dell’Avvento del Terziere Casalino.

Dal 27 novembre, le nuove luminarie natalizie, ispirate alla stella polare, guideranno i passi dei visitatori lungo le strade della Città. Il cuore del centro storico si trasformerà in uno spettacolo a cielo aperto grazie alla proiezione artistica che illuminerà la facciata di uno dei suoi edifici più iconici: la Concattedrale dei Santi Gervasio e Protasio. Ad incantare i visitatori con un’atmosfera rinnovata vi saranno ad accoglierli, agli ingressi della Città, anche delle installazioni artistiche ispirate all’Adorazione dei Magi del Perugino, realizzati artigianalmente e con materiali attenti all’economia circolare e al doppio riciclo.

Mentre in piazza Matteotti e via Vittorio Veneto apriranno le porte le casette del mercatino natalizio, nel Mercato Coperto di Città della Pieve, sabato 14 dicembre dalle ore 15:30, l’Amministrazione Comunale con alcune aziende locali, il Gruppo Ecologista “Il Riccio” e il Terziere Borgo Dentro si fonderanno in un’atmosfera unica, creando un piccolo villaggio in festa, a tema Api. Con esposizioni, degustazioni, presentazioni di prodotti ed esperienze sensoriali, laboratori per la creazione di beehotel e di decorazione candele realizzate con la cera d’api, ma anche un Info Point speciale in cui ascoltare la storia di questi affascinanti insetti impollinatori e la loro interessante evoluzione dalla preistoria ai giorni nostri.

Ricordiamo che dal 2021 Città della Pieve è Città Amica delle Api ed è fortemente impegnata a sensibilizzare sulla tematica ma anche a compiere azioni concrete nella salvaguardia di questi preziosissimi insetti.

Nella suggestiva cornice della Rocca Perugina, di piazza Matteotti e di via Vittorio Veneto, tradizione, colori e calore creano un’ambientazione perfetta per immergersi nello spirito del Natale. Tra gli espositori dei mercatini si potranno trovare prodotti artigianali ed enogastronomici di alta qualità, oggetti fatti a mano, decorazioni e tanto altro. I mercatini diventano luogo per lo shopping ma anche spazio di condivisione e convivialità.

7 – 8 dicembre (Ass. Pieve Arte e Vetrine)

14 – 15 dicembre (Indietro nel Tempo)

28 – 29 dicembre (Ass. Pieve Arte e Vetrine)

5 – 6 gennaio (Ass. Pieve Arte e Vetrine)

Domenica 22 dicembre e sabato 4 gennaio dalle ore 15:30, illuminati dalle luci dell’Albero e della Stella Polare, piazza Plebiscito, con il Mini Ranch, diventerà il cuore pulsante del divertimento natalizio per grandi e piccini con il battesimo della sella su Pony e la Mini Fattoria.

Organizzato dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione Equestre Wild Horse

A partire dal 25 dicembre e fino al 6 gennaio, aprirà le sue porte al pubblico la 58° edizione del Presepe Monumentale realizzato dal Terziere Castello. Un emozionante percorso, nei sotterranei di Palazzo Della Corgna, ad ammirare la bellezza dell’arte presepiale che nasce dalle sapienti mani degli artigiani sanpietrini e unisce, tra memoria, tradizione e meraviglia, l’intera città al cospetto di uno spettacolo ogni anno rinnovato.

Il 28, 29 e 30 dicembre un’esperienza unica di fruizione del Presepe dipinto più grande del mondo, l’ , custodito nell’Oratorio di Santa Maria dei Bianchi. Attraverso un videomapping il visitatore potrà immergersi nella luce, nei suoni, nei dettagli e nelle emozioni della più imponente opera della natività del Perugino.

Progetto a cura di: Amministrazione Comunale, Sistema Museo, Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, Oratorio di Santa Maria dei Bianchi

Il 26 dicembre, dalle ore 17:00, torna la tradizionale Castagnata del Terziere Casalino per le vie della Città. Durante lo svolgimento della manifestazione i contradaioli maremmani distribuiranno le caldarroste ai passanti, tra gioiosi canti e brindisi, lungo le principali vie di Città della Pieve.

– “La slitta e il surf di Babbo Natale”

domenica 15 dicembre alle ore 17:00

per bambini (3-10 anni) e famiglie a tema natalizio

– “Un racconto di Natale”

sabato 21 dicembre alle ore 18:00

In centro Città grande divertimento, martedì 31 dicembre dalle ore 23:00, con il Capodanno in piazza Plebiscito. Un appuntamento che porterà l’energia e il calore della musica, dagli anni ’80 ad oggi, del DJ Gianluca Rastelli in una delle piazze più suggestive di Città della Pieve.

Per chiudere la rassegna natalizia, il 6 gennaio dalle 17:30, torna il momento più magico dell’anno dedicato ai bambini e alle famiglie: la Discesa della Befana dalla Torre. Attorniata dai fedeli e festosi folletti, invocata dai bambini come in una favola, la vecchietta più famosa e attesa d’Italia distribuirà gioia, sorrisi e caramelle. Ancora una volta lascerà con il fiato sospeso il volo dell’arzilla vecchietta che partirà dal Campanile del Duomo di Città della Pieve per arrivare alla Torre Civica in un percorso di circa 45 metri per ripartire lesta e finalmente atterrare nella Piazza del Plebiscito volando per ulteriori 75 metri.

L’evento è organizzato dal Comune di Città della Pieve con Int.Geo.Mod. Srl che si avvale del personale specializzato del Gruppo speleologico Cai di Perugia, impegnato in prima linea con circa quaranta volontari.

In conclusione, in occasione dei 90 anni dalla fondazione della Polifonica Pievese, il Coro della Città del Perugino si esibirà domenica 5 gennaio alle ore 17:30 al Teatro Accademia degli Avvaloranti, regalando al pubblico momenti di emozione e condivisione.

