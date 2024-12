Il tecnico della Bartoccini MC Restauri analizza il turno infrasettimanale in casa di Busto Arsizio: “Un bene rigiocare subito, loro fanno una buona pallavolo”

Perugia, 3 dic. 2024 – Non c’è tempo per rimuginare sulla giornata no di domenica 1 dicembre. La Bartoccini MC Restauri Perugia, impacchettato lo 0 a 3 rimediato al PalaBarton con Roma, è tornata subito al lavoro nel pomeriggio di lunedì 2 con una seduta di pesi e di palla sul taraflex di Pian di Massiano. I tempi sono stretti perché già mercoledì si torna in campo con il turno infrasettimanale in casa della Eurotek Uyba Busto Arsizio.

La partenza per la Lombardia è prevista per il primo pomeriggio di martedì, con il match che si disputerà il giorno successivo alle ore 20.30. Sarà una settimana davvero intensa perché, dopo la sfida di Busto, c’è oltretutto un’altra trasferta consecutiva, quella di domenica 8 dicembre nella tana di Talmassons, nuovo fanalino di coda del campionato di A1 femminile.

Insomma, due partite delicate in cui le Black Angels sono chiamate a un pronto riscatto vista anche una classifica che torna a farsi molto corta dopo l’ultimo turno. Roma e Cuneo sono di nuovo col fiato sul collo della Bartoccini MC Restauri a quota sette. Ricordiamo che Perugia è a otto ma con una gara in più rispetto alle dirette concorrenti.

Il calendario non aiuta in questo senso perché, dopo le partite con Busto e Talmassons, che chiuderanno il girone d’andata delle ragazze di Giovi, arriveranno altre due trasferte, a Bergamo e Vallefoglia, seppur intervallate da un weekend in cui Sirressi e le altre Black Angels non scenderanno in campo avendo già anticipato ad ottobre la sfida con Conegliano. Dunque, si tornerà al PalaBarton solo il prossimo 5 gennaio per affrontare Scandicci. Ma un passo alla volta. Il tecnico della Bartoccini MC Restauri Andrea Giovi analizza così la sfida nella tana di Busto:

“Con Roma c’è stato un blackout generale della squadra, complice anche una prestazione importante dell’avversario che ha meritatamente portato via i tre punti – afferma l’allenatore perugino –. Con Busto mi aspetto che le ragazze tornino a fare ciò che hanno fatto nelle settimane precedenti. Non sarà semplice perché loro giocano una buona pallavolo, facendo le cose semplici ma fatte bene. In questo senso, tornare a giocare a distanza di pochi giorni può essere una cosa positiva per noi, perché hai meno tempo per pensare a ciò che è successo. Le tante trasferte? È ovviamente un problema dal punto di vista ambientale, ma sotto il profilo della concentrazione e dell’approccio alla partita può e deve arrivare qualcosa in più”.

Busto Arsizio, al quinto posto in classifica con 18 punti, è reduce dal successo per 3 a 1 con Il Bisonte Firenze. Le ragazze di coach Enrico Barbolini scenderanno in campo con Boldini al palleggio e Obossa in posto due, Sartori e Van Avermaet al centro e Piva e Kunzler in banda. Il libero è Pelloni. Vedremo se Giovi deciderà di cambiare qualche carta, ma verosimilmente lo starting six dovrebbe essere ancora composto dalla diagonale formata Ricci e Nemeth, dalle centrali Bartolini e Cekulaev e dai ‘martelli’ Ungureanu e Gardini. Il libero è Sirressi.

DIRETTA SU VOLLEYBALL WORLD TV

Il match tra Eurotek Uyba Busto Arsizio e Bartoccini MC Restauri Perugia sarà trasmesso in diretta nella piattaforma a pagamento Volleyball World TV.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

La partita tra Busto Arsizio e Perugia è stata affidata alla direzione arbitrale della coppia formata da Gianluca Cappello e Sergio Jacobacci. Al video check ci sarà Aurora Galeota, mentre al segnapunti elettronico Gabriel Alzati.

PROBABILI FORMAZIONI

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Boldini – Obossa, Sartori – Van Avermaet, Piva – Kunzler, Pelloni (L). All.: Barbolini. Ass.: Lualdi

BARTOCCINI MC RESTAURI PERUGIA: Ricci – Nemeth, Bartolini – Cekulaev, Ungureanu – Gardini, Sirressi (L). All.: Giovi. Ass.: Marangi

Arbitri: Gianluca Cappello – Sergio Jacobacci

Video check: Aurora Galeota

Segnapunti elettronico: Gabriele Alzati

