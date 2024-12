L’iniziativa è promossa dalla Unione Imprese Centenarie Italiane e inserita nelle celebrazioni di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024

Sant’Anatolia di Narco, 3 dicembre 2024 – Dalila Coppola e Ilaria Ruotolo sono le vincitrici ex aequo della quarta edizione del Premio di Laurea “Urbani Tartufi”, iniziativa promossa dalla Unione Imprese Centenarie Italiane in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e inserita nelle celebrazioni di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024.

Entrambe iscritte al corso di Economia e Management delle Imprese dell’Università degli Studi del Sannio con relatore il Prof. Angelo Riviezzo, riceveranno il premio venerdì 6 dicembre in occasione dell’evento Premio Centum in programma a partire dalle ore 15 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Dalila Coppola è autrice di una tesi dal titolo “La strategia di Heritage Marketing nelle imprese longeve: il caso del Torronificio Federico di Iorio” mentre Ilaria Ruotolo ha presentato un lavoro di tesi dal titolo “Strategie di valorizzazione del Corporate Heritage: il caso Idal Srl”.

Il bando della quarta edizione del Premio di Laurea “Urbani Tartufi”, sponsorizzato dal brand ultracentenario di Sant’Anatolia di Narco (Perugia), prevedeva un montepremi di € 3000,00 per la migliore tesi sul tema “L’impresa centenaria come patrimonio culturale della società”.

“È un vero piacere per noi di Urbani sponsorizzare questa edizione del Premio di Laurea e attribuirlo a queste due studentesse eccezionali. I Giovani sono luci da accendere, ed Urbani oggi voleva dare solo un piccolo contributo a ché questi entusiasmi vengano innestati, come una scintilla – afferma Olga Urbani, AD di Urbani Tartufi 1852 –

Il loro elaborato ha raccontato, sotto luci differenti, due realtà del nostro Paese da seguire come esempio virtuoso, proiettandosi verso il futuro guardando all’interno della loro organizzazione in maniera critica, mettendo in risalto il ruolo del corporate marketing come strumento di valorizzazione della storia in prospettiva attuale. La nostra azienda stessa, con una storia di oltre 170 anni, sta guardando alle sfide dei prossimi anni con una visione rinnovata, con lo sguardo rivolto allo sviluppo di una cultura aziendale inclusiva e volta alla sostenibilità, con le radici ben salde nella tradizione.”

La Commissione Esaminatrice dell’edizione 2024 del premio era composta dal Claudio Baccarani (Professore Emerito presso l’Università degli Studi di Verona e componente dell’Osservatorio Scientifico Culturale della nostra Unione), Silvia Belvedere Mazzetti(Direttore Commerciale Mazzetti D’Altavilla 1846), Claudio Stefani Giusti (AD Acetaia Giusti 1605), Tonino Pencarelli (Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo) e da Olga Urbani (AD Urbani Tartufi 1852).