Giornalista e autore del libro edito da Marsilio, sarà a Spoleto il prossimo 19 dicembre

Spoleto, 8 dic. 2024 – Piero Marrazzo sarà a Spoleto, giovedì 19 dicembre (ore 17.00) alla biblioteca “G. Carducci” di Spoleto, per presentare il suo libro “Storia senza eroi” pubblicato da Marsilio. A dialogare con l’autore i giornalisti Mino Lorusso e Rossano Pastura.

Quello con Piero Marrazzo, giornalista, conduttore televisivo e politico italiano, presidente della Regione Lazio dal 2005 al 2009, è il secondo appuntamento organizzato dal Dipartimento valorizzazione delle Culture del Comune di Spoleto in collaborazione con Rossano Pastura, che rientra nelle attività dell’Osservatorio permanente della cultura.

Si tratta di uno speciale palinsesto di eventi, scaturito dall’esperienza di “Cantiere Città”, il percorso di valorizzazione delle città finaliste a Capitale italiana della cultura. L’Osservatorio si configura come strumento di confronto e scambio di esperienze tra le grandi istituzioni culturali della città e le realtà associative del territorio ed è nato per offrire, in aggiunta alle manifestazioni principali della città, una speciale programmazione culturale pensata per affrontare, insieme ad eminenti personalità del mondo dell’arte, della scienza, dell’economia, temi di grande attualità o di respiro universale.

“Storia senza eroi” è il romanzo della vita di un uomo. Tra Stati Uniti e Italia, tra pubblico e privato, con una psicanalista a fare da guida e Giulia, Diletta e Chiara figlie di Piero che firmano i controcampi della vicenda dolorosa da cui questo libro parte, Storia senza eroi racconta i giorni, le azioni e i ricordi di un uomo che ha vissuto una stagione fondamentale della politica italiana.

