Orvieto, 9 dic. 2024 – Sono state 117 le persone identificate di cui 19 con precedenti di polizia e 82 veicoli controllati. É il bilancio dei controlli straordinari durante i servizi di contrasto delle condotte criminali come la commissione di reati in materia di stupefacenti o per prevenire il diffondersi di reati predatori.

Le volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, si sono concentrate soprattutto nelle zone in cui era stata segnalata la presenza di personaggi sospetti ed hanno svolto tali controlli dopo lo smantellamento di due punti di spaccio e la denuncia di un giovane trovato in possesso di oltre 100 grammi di cannabis.

Per svolgere questa attività di prevenzione sono stati effettuati 5 posti di controllo nel corso dei quali sono state controllate e identificate anche 3 persone con precedenti di polizia per furto e 2 persone con precedenti per spaccio di stupefacenti.

