Magione, 10 dic. 2024 – I militari della Stazione Carabinieri di Magione, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio, hanno denunciato tre uomini di origini marocchine, già noti alle forze di polizia e con precedenti per reati contro il patrimonio, ritenuti responsabili di aver rubato da un negozio di articoli per la casa merce varia per un valore complessivo di 225euro circa.

I tre uomini, infatti, sono stati notati dai militari mentre si allontanavano a bordo di una autovettura dal parcheggio del punto vendita di articoli per la casa, e sono stati sottoposti a controllo.

All’esito della perquisizione personale e veicolare operata dai Carabinieri, sono stati trovati in possesso di oggetti di cancelleria, calzature, attrezzi da lavoro ed accessori per animali domestici, il tutto per un valore complessivo di circa 225 euro.

I successivi accertamenti, esperiti all’interno del negozio e con la collaborazione dei dipendenti, hanno permesso di acclarare che la merce era stata abilmente rubata dal punto vendita. La refurtiva è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale e i tre soggetti sono stati deferiti in s.l. alla Procura della Repubblica di Perugia poiché ritenuti presunti responsabili di furto aggravato in concorso.

