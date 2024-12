Terni, 10 dic. 2024 – La Procura di Terni ha disposto il fermo di polizia giudiziaria di un uomo di 41 anni, di nazionalità rumena, accusato di lesioni aggravate. Il fermo è stato eseguito al termine delle indagini condotte dalla Squadra Mobile della città, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, in seguito a un episodio di violenza avvenuto sabato sera nei pressi di Porta Sant’Angelo, nel centro storico.

L’aggressione è scaturita da un diverbio tra il 41enne e tre giovani, un italiano, un tunisino e un guineano. I tre stavano camminando lungo via Cavour quando l’uomo, in bicicletta, ha urtato accidentalmente uno di loro. Il piccolo incidente ha innescato una discussione che è rapidamente degenerata in una rissa. Durante il litigio, l’uomo è sceso dalla bicicletta e avrebbe reagito lanciando un oggetto — probabilmente una bottiglia — contro il gruppo. In risposta, il 41enne ha estratto un coltello, ferendo al petto il tunisino.

Il ferito è stato soccorso tempestivamente e, fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi, con una prognosi di pochi giorni. L’episodio ha comunque richiesto un intervento immediato da parte della polizia. Le indagini, avviate già sabato sera, hanno consentito di raccogliere importanti prove, grazie anche alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Gli elementi raccolti hanno portato all’identificazione del sospettato.

L’uomo è stato rintracciato in un appartamento alla periferia di Terni, dove durante la perquisizione sono stati trovati il coltello utilizzato nell’aggressione, i vestiti indossati durante l’incidente e la bicicletta, che hanno confermato il suo coinvolgimento.

Sulla base di questi elementi, la Procura ha disposto il fermo di polizia giudiziaria. Il 41enne, che resta presunto innocente fino a una condanna definitiva, è stato trasferito nel carcere di Sabbione in attesa di sviluppi giudiziari.

Nel frattempo, la polizia sta proseguendo gli accertamenti nei confronti degli altri protagonisti dell’aggressione. L’italiano, il tunisino ferito e il guineano sono accusati di rissa, poiché la dinamica dell’incidente ha mostrato una partecipazione attiva di tutte le parti coinvolte.

Le autorità locali hanno sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza urbana e sulla prevenzione di episodi di violenza, che continuano a suscitare preoccupazione nella comunità. Le indagini sono ancora in corso per fare piena luce sull’accaduto e stabilire le singole responsabilità. (Foto di repertorio)

