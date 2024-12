PERUGIA, 15 dic. 2024 – – Dal 19 al 22 dicembre, Piazza del Melo si trasforma nel cuore del Natale perugino con Natale sul Melo, un’iniziativa che celebra il completamento di un progetto di rigenerazione urbana e culturale avviato nel 2022 grazie al programma S.W.I.T.C.H. O.N, promosso da Roghers Staff APS, in collaborazione con il Comune di Perugia e l’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore (AUCMA), e sostenuto dalla Fondazione Perugia, che ha dato nuova vita a spazi storici del centro di Perugia, trasformandoli in un hub multifunzionale per la cultura, la socialità e l’innovazione.

La conferenza stampa di giovedì 19 dicembre alle ore 16.15 sarà l’occasione per condividere con la cittadinanza i traguardi raggiunti e inaugurare ufficialmente il programma natalizio nella piazza.

Avviato nel novembre 2022, il programma S.W.I.T.C.H. O.N. ha incarnato la missione di Roghers Staff APS: rigenerare luoghi simbolici della città, valorizzare il patrimonio artistico e architettonico e promuovere la partecipazione attiva della comunità.

Gli interventi hanno portato alla creazione di spazi innovativi all’interno degli immobili comunali di Piazza del Melo: Area co-working, pensata per giovani creativi, professionisti e start-up; Sala polifunzionale, dedicata a eventi culturali, spettacoli e workshop; Atelier mostre, per esposizioni artistiche temporanee e permanenti; Hub artistico-artigianale, un luogo per valorizzare le arti e l’artigianato locale. Questi spazi, accessibili e inclusivi, rappresentano il cuore pulsante della futura Casa Roghers, un polo culturale e sociale che consolida la visione di Piazza del Melo come centro di innovazione e aggregazione.

Formazione e professionalizzazione

Uno degli elementi distintivi del progetto è sicuramente il forte impegno verso la formazione dei giovani. Nel 2024, oltre 50 partecipanti hanno preso parte a corsi gratuiti su: Produzione di eventi culturali, per acquisire competenze nell’organizzazione di spettacoli e manifestazioni; Comunicazione musicale, con focus su marketing e promozione nel settore artistico.

Questi percorsi si sono integrati con eventi e attività di sensibilizzazione, favorendo una partecipazione consapevole e creativa dei cittadini alla vita culturale della città.

Natale sul Melo: il programma

Durante i quattro giorni di festa, Piazza del Melo offrirà un ricco programma di attività per tutte le età: Concerti live, con artisti locali e nazionali; Street food natalizio, vin brulé e bevande calde, per immergersi nell’atmosfera festiva; Angolo vintage, per scoprire oggetti dal fascino retrò; Laboratori per bambini, organizzati in collaborazione con il POST – Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia e Cooperativa DENSA.

L’evento Natale sul Melo rappresenta la sintesi perfetta tra tradizione e innovazione, unendo l’atmosfera delle festività con il racconto di un percorso di rigenerazione che punta a riportare Piazza del Melo al centro della vita cittadina.

Grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e partner locali, il progetto S.W.I.T.C.H. O.N. non ha solo trasformato un luogo fisico, ma ha creato un modello di sviluppo culturale e sociale che guarda al futuro.

L’iniziativa nasce in sinergia con il progetto NextGen Youth Work finanziato dal programma europeo Urbact IV finalizzato a sviluppare un piano di azioni che integrino le politiche giovanili e la transizione digitale.

Info e contatti

Sito: www.umbriachespacca.it

Facebook: www.facebook.com/UmbriaCheSpacca/

Instagram: www.instagram.com/umbriachespacca/

