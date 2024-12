Data (Reparto/Compagnia Interessati) Operazioni/Attivita’ Di Rilievo 2024

17 gennaio (Norcia) A Norcia, i Carabinieri della Sezione Operativa hanno arrestato in flagranza di reato, per rapina a mano armata consumata presso il locale Ufficio Postale, un 57enne italiano. Recuperata la somma appena asportata.

20 gennaio (Perugia) In Perugia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato tre cittadini albanesi, di età compresa tra i 20 e 31 anni, responsabili di furto aggravato in abitazione in concorso. Nella circostanza, oltre al sequestro degli attrezzi da scasso utilizzati, è stata rinvenuta refurtiva asportata sul posto, restituita al legittimo proprietario.

31 gennaio (Assisi) A Roma, i Carabinieri della Compagnia di Assisi hanno eseguito una misura cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Perugia, nei confronti di un 47enne originario dell’est Europa, indagato per il reato di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di una minore infraquattordicenne.

7 febbraio (Marsciano) A Marsciano, i Carabinieri della Stazione hanno arrestato in flagranza di reato, per estorsione aggravata e continuata in concorso ai danni di una cittadina italiana, tre cittadini italiani ed uno rumeno.

5 marzo (Assisi) In Assisi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, all’esito di attività info-investigativa, hanno arrestato un cittadino italiano colto in possesso di 1 kg di stupefacente del tipo hashish.

8 aprile (Perugia) A Perugia ed altre 6 province (Arezzo, Caserta, Latina, Lucca, Pisa e Varese), i militari del Nucleo Investigativo hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Perugia, su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 24 indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione – a matrice nigeriana – finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di ingenti quantità di stupefacenti, in particolare eroina, destinate alle piazze di Umbria, Marche, Toscana e Campania. Nel corso delle indagini sono state arrestate 10 persone nella flagranza di reato e sequestrati 46 kg di eroina e 5 di cocaina. In fase di esecuzione del provvedimento custodiale sono stati arrestati in flagranza altri 5 soggetti trovati in possesso di droga, oltre 600 g di cocaina e 4,7 kg di marijuana.

18 aprile (Perugia) A Milano, i Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni e Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Perugia, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Perugia, nei confronti di 3 indagati, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di rapina pluriaggravata, lesioni personali aggravate, minaccia e porto abusivo di armi bianche. L’episodio si era verificato a giugno 2023 in un albergo a Perugia al termine della manifestazione “Natura Music Festival”.

30 maggio (Foligno) A Foligno, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato, per violenza sessuale aggravata, un 46enne italiano responsabile di molestato due minori all’interno di un negozio. Il GIP del Tribunale di Spoleto ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.

14 giugno (Tuoro sul Trasimeno) In Tuoro sul Trasimeno (PG), i Carabinieri della locale Stazione, insieme al personale della Compagnia di Intervento Operativo di Perugia e del Battaglione Mobile “Toscana” di Firenze, hanno rintracciato e tratto in arresto in flagranza di reato, per tentato omicidio e lesioni gravissime, un 34enne di origini marocchine che, al termine di una lite domestica, aveva attinto con un coltello la propria compagna convivente. Nel corso dell’aggressione era stata colpita anche la figlia della coppia, di 5 anni, in braccio alla mamma, ferita dalla lama dell’arma bianca agli arti inferiori. La donna veniva trasportata d’urgenza presso l’Ospedale di Perugia dove veniva sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, trovandosi in grave pericolo di vita. Anche la minore veniva trasportata al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale perugino per essere sottoposta ad intervento chirurgico. L’uomo è stato associato al carcere di Perugia.

20 giugno (Marsciano) In Marsciano (PG), i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Perugia, collaborati da quelli di Terni, hanno arrestato, per sfruttamento del lavoro in nero e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, un cittadino cinese 36enne. L’attività investigativa, svolta nell’ambito del Progetto multi-agenzia “A.L.T. Caporalato D.U.E.”, finanziato dal fondo Politiche migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha consentito di accertare che l’uomo, titolare di un’azienda cinese tessile, sfruttava 9 lavoratori extracomunitari, di cui 5 clandestini, favorendo per uno di loro anche l’ingresso irregolare sul territorio nazionale. I militari hanno sospeso l’attività imprenditoriale e sequestrato i due grandi capannoni che venivano utilizzati e con all’interno le attrezzature industriali e i prodotti tessili già pronti per la successiva vendita. Nel corso delle verifiche sono state elevate sanzioni pecuniarie di circa 100.000 €, facendo recuperare sul piano previdenziale ed assicurativo all’inps e all’inail oltre 15.000 €. All’esito degli accertamenti l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

11 luglio (Assisi) In Assisi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno rintracciato ed arrestato un soggetto, latitante da circa due anni e destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’A.G. francese per associazione a delinquere e furto in banda organizzata commessi nel territorio transalpino, dovendo scontare la condanna di mesi 18 di reclusione. Il provvedimento, recepito dalla Corte di Appello di Roma, si era trasformato in un mandato di cattura che non era mai stato eseguito poiché l’uomo era evaso dai domiciliari facendo perdere le proprie tracce, rendendosi di fatto latitante dalla fine del 2022. Lo stesso è stato associato alla Casa Circondariale di Perugia “Capanne” a disposizione dell’A.G. mandante.

21 luglio (Spoleto) In Spoleto, i Carabinieri della locale Compagnia, a conclusione di indagini coordinate sul campo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, hanno arrestato un 42enne, di origini albanesi, gravato da precedenti di polizia, ritenuto responsabile di omicidio. L’uomo, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, nella serata di sabato 20 luglio, intorno alle 21.00, al culmine di un litigio avvenuto sotto la propria abitazione per futili motivi, ha colpito mortalmente al torace, con un coltello da cucina, un 28enne italiano, ivi residente, che annoverava anch’egli precedenti di polizia. La vittima è successivamente deceduta presso l’Ospedale civile di Spoleto a causa delle gravi lesioni riportate. L’arrestato è stato associato alla Casa di Reclusione di Spoleto.

22 luglio (Foligno) In Foligno, i Carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di un’operazione antidroga, hanno tratto in arresto un uomo di nazionalità straniera. Nonostante fosse sprovvisto di documenti, gli operanti sono riusciti a risalire alla sua identità e hanno accertato che lo stesso era destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Piacenza nell’ottobre 2022. Data la sua irreperibilità, nei suoi confronti era stato anche emesso un mandato di arresto europeo, ritenendo che si fosse trasferito al di fuori dell’Italia. L’individuo sarebbe coinvolto in un traffico di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana), avvenuto in Piacenza a partire dal 2019. Al termine delle verifiche lo stesso è stato associato alla Casa Circondariale di Perugia “Capanne”.

1 agosto (Costacciaro) In Costacciaro, i Carabinieri della Stazione di Sigillo e della limitrofa Stazione di Scheggia, hanno arrestato in flagranza di reato 4 soggetti campani, tre donne e un uomo, sorpresi mentre tentavano di truffare un’anziana signora con la tecnica del falso incidente stradale.

16 agosto (Provincia di Perugia) In vari comuni della provincia di Perugia, nell’ambito della campagna nazionale condotta dall’Arma dei Carabinieri finalizzata al contrasto del fenomeno del caporalato, sono stati effettuati controlli, insieme a militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Perugia, a conclusione dei quali sono emerse plurime e gravi irregolarità alla legislazione vigente. Le verifiche hanno portato al deferimento in stato di libertà alle Procure della Repubblica di Perugia e Spoleto di sei persone, tutte imprenditori italiani operanti nel settore agricolo e dell’allevamento di aziende ubicate nei territori di Marsciano, Umbertide, Castiglione del Lago e Bastia Umbra, e sono state elevate sanzioni amministrative complessive per oltre 50.000 €. I reati loro contestati vanno dal caporalato fino a violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alla mancanza di idonei presidi antincendio e DPI.

16 settembre (Trevi) In Trevi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne, cittadino albanese, sorpreso in possesso di 1 kg circa di stupefacente tipo “cocaina” occultato nella vettura da lui condotta. All’esito degli accertamenti, lo stesso è stato associato alla Casa di Reclusione di Spoleto.

17 settembre (Provincia Perugia e altre località) I Carabinieri della Compagnia di Spoleto, a conclusione indagini, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Spoleto, su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 7 indagati di nazionalità albanese ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti continuata e in concorso. L’operazione è scattata oltre che nella provincia di Perugia anche in quelle di Fermo, Frosinone e Siena. Nel corso delle investigazioni i militari hanno rinvenuto in agro boschivo un involucro contenente circa 450 g. di cocaina e 500 g. di marijuana sottoposti a sequestro. Contestualmente agli arresti, sono state eseguite perquisizioni domiciliari, veicolari e presso n. 2 esercizi commerciali che hanno consentito di rinvenire e sequestrare diverse dosi di stupefacente, bilancini e materiale per il confezionamento, nonché circa 40.000 € in contanti, somma ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita.

17 settembre (Città di Castello) In Umbertide, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città di Castello, in esecuzione di misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Perugia hanno arresto 5 persone, di origini albanesi e marocchine, responsabili detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in concorso.

18 settembre (Città di Castello) In Città di Castello, i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato un uomo, di origini svizzere, con gravi precedenti di reato, quali tentato omicidio, atti di violenza sessuale con minorenne, pornografia minorile, violenza sessuale, incendio ed evasione, colpito da un mandato di arresto provvisorio a scopo di estradizione. L’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Perugia “Capanne”, come disposto dal Presidente della Corte di Appello del capoluogo umbro, in attesa delle procedure di estradizione in territorio elvetico.

30 ottobre (Foligno) In Foligno, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia e gli agenti del locale Commissariato hanno eseguito congiuntamente un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari – emessa dal GIP presso il Tribunale di Spoleto – nei confronti di un soggetto del luogo ritenuto responsabile di rapina in danno di una tabaccheria sita in quel centro. Armato di coltello era riuscito ad impossessarsi della somma di euro 1.000 prelevata dalla cassa.

26 novembre (Perugia) In Perugia, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia e della Stazione di Perugia, all’esito di complessa indagine, in esecuzione di misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Perugia, hanno arrestato un 20enne, di origine marocchine, con precedenti di polizia, responsabile di tentato omicidio nei confronti di un 24enne.