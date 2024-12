La Bartoccini MC Restauri Perugia cerca riscatto in casa di Vallefoglia. Nemeth: “Occhio ai loro servizi, ma mettiamo pressione anche noi”

Perugia, 25 dic. 2024 – Due giorni e sarà di nuovo ‘match day’ per la Bartoccini MC Restauri Perugia.

La pallavolo non si ferma per le festività natalizie: le Black Angels saranno infatti impegnate in casa della Megabox Ond. Savio Vallefoglia nel pomeriggio di domani, giovedì 26 dicembre. Sarà un Santo Stefano dal sapore di riscatto per le ragazze di coach Giovi che vorranno a tutti i costi riportare punti dalle Marche dopo il passo falso di Bergamo dell’ultimo fine settimana.

Vallefoglia è una formazione di tutto rispetto di questo torneo: ottave in classifica con 18 punti e soprattutto primatiste per punti siglati (1338 in 61 set giocati). Ma non è tutto: le biancoverdi sono prime anche nella graduatoria degli ace con ben 87 punti diretti al servizio.

In tal senso occhio alle insidiose battute dell’opposta Bici e della schiacciatrice della nazionale Giovannini. Vallefoglia riesce poi a trovare equilibrio con il muro-difesa e qui spiccano le doti delle centrali Weitzel e Candi (quest’ultima seconda nella classifica delle murate dietro solo a Danesi).

Insomma, siamo di fronte a una bella realtà dell’A1, ma le Black Angels hanno dimostrato di poter tenere testa alle pesaresi nel match d’andata, quando arrivò una sconfitta solo al tie-break dopo una sfida particolarmente vibrante e ricca di emozioni. L’opposta di Perugia Anett Nemeth presenta così la gara di Santo Stefano:

“A Bergamo è stato frustrante non essere riuscite a vincere il terzo set dopo aver finalmente mostrato una prestazione migliore e una maggiore concentrazione – dice la numero 15 della Bartoccini MC Restauri –. Penso che nel complesso ci sia mancato il fuoco e la concentrazione durante l’intera partita ed è difficile controllare il gioco senza queste qualità.

Contro Vallefoglia bisognerà approcciare nel modo giusto, con entusiasmo, energia e concentrazione. Solo così potremo giocare al meglio, dimostrando la nostra forza e rendendoci protagoniste di una partita ad alta energia come accaduto in quella del girone d’andata. Loro sono una squadra forte al servizio, quindi dovremo sicuramente concentrarci sulla ricezione per poter sviluppare al meglio il nostro gioco. Allo stesso tempo sarà importante anche per noi avere una buona pressione al servizio”.

Con il suo mancino micidiale, l’ungherese di Perugia, senza nulla togliere alle sue compagne, è diventata un po’ l’idolo dei tifosi del Pala Barton Energy e lei racconta così questo speciale feeling:

“Mi piace molto l’atmosfera di Perugia, i tifosi sono tutti molto gentili e ci sono sempre vicini. Non sapevo esattamente cosa aspettarmi prima, ma finora è stata un’esperienza molto bella. Ne approfitto per augurare un Buon Natale a tutti i tifosi e spero di vederli alla nostra prossima partita casalinga nel nuovo anno”.

Per quanto riguardo riguarda le probabili formazioni, non dovrebbero esserci grosse novità. Andrea Pistola, tecnico di Vallefoglia, si affiderà quasi certamente alla diagonale formata da Kobzar al palleggio e Bici in posto due, mentre al centro ci saranno Weitzel e Candi. I

n banda spazio a Giovannini e Michieletto, con De Bortoli a guidare le operazioni in seconda linea. Giovi, dal canto suo, risponderà con Ricci e Nemeth in diagonale, Bartolini e Cekulaev al centro e Ungureanu e Gardini in banda. Sirressi è il libero e capitano. Appuntamento dunque alle ore 17.00 di giovedì 26 dicembre presso il Pala Megabox di Pesaro.

DIRETTA STREAMING SU VOLLEYBALL WORLD TV

Il match tra Megabox Ond. Savio Vallefoglia e Bartoccini MC Restauri Perugia, valido per la 15esima giornata di regular season, sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma a pagamento VolleyballWorld TV.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

La sfida tra Vallefoglia e Perugia è stata affidata alla direzione arbitrale di Michele Brunelli e Angelo Santoro. Al video check c’è Michele Albergamo, mentre al segnapunti elettronico Adriano Rispoli.

PROBABILI FORMAZIONI

Megabox Ond. Savio Vallefoglia: Kobzar – Bici, Weitzel – Candi, Giovannini – Michieletto, De Bortoli (L). All.: Pistola. Ass.: Petruzzelli

Bartoccini MC Restauri Perugia: Ricci – Nemeth, Bartolini – Cekulaev, Ungureanu – Gardini, Sirressi (L)

Arbitri: Michele Brunelli – Angelo Santoro

Video check: Michele Albergamo

Segnapunti elett.: Adriano Rispoli

(1)