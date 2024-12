Perugia, 26 dicembre 2024 – Con l’approssimarsi delle festività natalizie, di capodanno e dell’epifania si sta registrando, in tutta la provincia di Perugia e in particolare nei luoghi a forte richiamo religioso e turistico, un considerevole afflusso di persone arrivate anche da fuori regione. (Nella foto, la Questura di Perugia)

Per questi motivi, al fine di garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché per prevenire l’intensificarsi dei così detti reati predatori, il Questore della provincia di Perugia, dr. Dario Sallustio, così come definito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, ha predisposto un’intensificazione dei servizi su tutto il territorio provinciale.

L’intensificazione dei servizi, con l’impiego di personale in divisa e in borghese, sono iniziati lo scorso lunedì 16 dicembre, nella zona dell’acropoli e nell’hinterland del capoluogo umbro, nonché nei territori della provincia presieduti dai Commissariati di Pubblica Sicurezza di Assisi, Città di Castello, Foligno e Spoleto, e proseguiranno fino al prossimo 6 gennaio, giorno dell’Epifania, con l’obiettivo di prevenire i reati predatori, i furti e gli scippi.

In questa settimana di Natale e Santo Stefano, saranno impiegate, nel territorio di Perugia, 10 pattuglie della Polizia di Stato, del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche e delle altre Forze dell’Ordine oltre a quelle previste dall’ordinario piano di controllo del territorio.

Da lunedì 23 dicembre sino ad oggi sono state identificate 198 persone, monitorati 96 veicoli ed effettuati 18 posti di controllo.

Sono stati sino ad oggi 11 i pubblici esercizi sottoposti ad accertamenti.

L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio vedrà con particolare attenzione la piazza di Assisi e Santa Maria degli Angeli che, in concomitanza delle tradizionali cerimonie religiose, sono meta particolarmente ambita dai turisti.

Particolare attenzione viene riservata alla prevenzione dei furti in abitazione per contrastare il rischio che i ladri, approfittando degli spostamenti dei cittadini verso le funzioni religiose o altre destinazioni, possano cogliere l’occasione per introdursi negli edifici per l’assenza dei proprietari.

Per scongiurare tali fenomeni e per assicurare la sicurezza degli spostamenti, è stata prevista un’intensificazione dei controlli da parte della Polizia Stradale, sia lungo le principali arterie stradali e autostradali che nelle vie di ingresso e uscita delle città, con particolare riferimento ai giorni di massimo flusso di veicoli.

I controlli non riguarderanno esclusivamente gli spostamenti su strada. Importante sarà il monitoraggio della Polizia Ferroviaria nel controllo dei passeggeri e dei bagagli a bordo dei convogli nelle principali stazioni della provincia: Spoleto, Foligno, Assisi e Perugia.

Nella settimana del Santo Natale le pattuglie della Squadra Volanti impiegate nel controllo del territorio dedicheranno particolare attenzione anche al monitoraggio dei principali parchi cittadini, delle aree verdi, dei luoghi di attrazione turistica, come i borghi medievali, e di aggregazione giovanile sia del capoluogo che dell’hinterland.

I controlli, inoltre, verranno intensificati anche presso lo scalo aeroportuale “San Francesco”.

Proseguiranno, infine, anche i controlli organizzati dalla Polizia di Stato di Perugia nei centri storici, sia del capoluogo che della provincia, per monitorare i punti maggiormente interessati dalla “movida” del fine settimana.

