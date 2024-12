Foligno, 30 dic. 2024 – Foligno festeggia l’arrivo del 2025 con il “Capodanno di Radio2”, che sarà trasmesso da Piazza San Domenico in diretta radiofonica e sul canale 202 del digitale terrestre.

In Piazza San Domenico è stato allestito il palco che ospiterà la festa di fine anno in onda il 31 dicembre dalle 22,30 su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre.

A salire sul palco saranno i BNKR 44, la Social Band con Frances Alina Ascione e i Rockets: musica e divertimento in diretta fino al brindisi di mezzanotte e oltre. A condurre la serata Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo. L’evento è prodotto da RaiCom, in collaborazione con Regione Umbria, Comune di Foligno, associazione ‘Paiper’

Ordinanza su utilizzo di fuochi di artificio

Si ricorda che è stata firmata un’ordinanza che vieta, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno, nell’ambito delle aree pubbliche del centro storico di Foligno, lo scoppio di mortaretti, petardi e altro fuoco pirotecnico, dalle 20 del 31 dicembre alle 06 del 1° gennaio 2025.

In particolare, in occasione di “Capodanno di Radio2”, l’evento ospitato in Piazza San Domenico, un’ordinanza vieta dalle 20 del 31 dicembre alle 04,30 del 1° gennaio, e comunque fino al termine dell’evento, nell’area del centro storico ricompresa nel perimetro delimitato dalle mura urbiche, la vendita per asporto, da parte di qualsiasi tipologia di esercizio di qualsiasi bevanda alcolica ed analocolica o di qualsiasi prodotto alimentare contenuto in recipienti di vetro o metallici.

L’ordinanza stabilisce che sempre dalle 20 del 31 dicembre alle 04,30 del 1° gennaio è vietato alle persone di accedere all’area dello spettacolo di piazza San Domenico detenendo qualsiasi bevanda alcolica e analcolica, o qualsiasi prodotto alimentare, contenuto in recipienti di vetro o metallici.

E’ vietato, altresì, l’accesso alle medesime aree dedicate allo spettacolo portando al seguito petardi, mortaretti o altri prodotti pirotecnici. L’inosservanza delle disposizioni comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative.

