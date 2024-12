Perugia, 30 dicembre 2024 – Sarà un Capodanno con l’anticiclone poi arriva il cambiamento e per l’Epifania farà freddo.

Domani, ultimo giorno dell’anno m2024, l’alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l’ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio.

Mercoledì 1 gennaio 2025, la nostra Regione sarà raggiunta da infiltrazioni umide che determineranno molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.

Giovedì 2 gennaio, molte nubi su tutta l’Umbria con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Sulle pianure settentrionali atteso qualche piovasco pomeridiano; sulle pianure meridionale giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sull’Appennino nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi.

Venerdì 3 gennaio, la circolazione depressionaria determinerà molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Venti moderati meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 1800 metri.

Sabato 4 gennaio, acquazzoni e temporali in attenuazione. Sulle pianure settentrionali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio. Schiarite in serata; su pianure meridionale e sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata. Zero termico nell’intorno di 1750 metri.

Domenica 5 gennaio, molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Venti deboli dai quadranti e zero termico intorno ai 2300 metri.

