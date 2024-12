Un progetto per promuovere le adozioni in canile

Perugia, 30 dicembre ‘24 – Black, Laika, Silvestro, Blanco, Alain, Orlando, Roger, Pinolo, Agnese, Castagna, Rochy, Morgana e Forestale sono i protagonisti del Calendario 2025 dello Sportello a 4 zampe della Provincia di Perugia, realizzato di nuovo dopo dieci anni.

Dodici mesi in compagnia di adorabili amici pelosi con l’intento di promuovere le adozioni dei cani ospitati nelle strutture di Perugia, Assisi, Città di Castello e Todi, ovvero nei canili che con piacere hanno aderito al progetto e fornito le immagini. Le foto sono state poi selezionate dall’Ufficio Comunicazione Informazione e Transizione Digitale della Provincia.

La presentazione si è tenuta questa mattina, nella sala Pagliacci dell’Ente, alla presenza del responsabile dell’Ufficio Comunicazione della Provincia di Perugia, Simone Pettirossi, della referente e della collaboratrice dello Sportello a 4 zampe della Provincia, rispettivamente Melania Roscini e Lisa Ficai, della responsabile del Servizio veterinario Usl Umbria 1 “Randagismo e igiene urbana”, Brigitta Favi.

Il Calendario è legato all’attività dello Sportello a quattro zampe che dal 2009 ha una propria pagina Facebook (oggi conta quasi 240 mila follower) creata per fornire informazioni, promuovere campagne di sensibilizzazione, dare visibilità a smarrimenti, emergenze, ritrovamenti e abbandoni, raccogliere segnalazioni di maltrattamenti e avvelenamenti, divulgare notizie e attività che riguardano gli animali, nonché informare sulle giuste procedure, con un approccio comunicativo diretto e operando in tempo reale per le situazioni più urgenti.

Gli interventi

“Un progetto che rende felici tutti – ha detto Simone Pettirossi -, in quanto la promozione dell’adozione dei cani di canile da un lato è un gesto nobile che permette agli animali di trovare una nuova casa; dall’altro è una buona pratica amministrativa di collaborazione interistituzionale, visto che la Provincia, come ente di area vasta, tramite questa attività di comunicazione agevola la diffusione dell’adozione e contribuisce quindi, indirettamente, al contenimento dei costi di gestione delle strutture, che sono a carico dei Comuni, cioè di tutti i cittadini”.

A lanciare un appello per sensibilizzare i cittadini sul tema delle adozioni in canile è stata Melania Roscini: “Per lo Sportello a 4 zampe favorire l’adozione consapevole dei cani è una vera missione. Attraverso la nostra pagina facebook cerchiamo di dare la massima visibilità ad ogni ospite dei canili del territorio affinché questi spazi siano sempre più vuoti”.

Sulla stessa linea l’avvocatessa Lisa Ficai, collaboratrice dello Sportello a 4 zampe da più di dieci anni: “Oltre ai progetti realizzati finora – ha riferito -, per il prossimo anno sono in cantiere altre proposte inerenti le campagne di sensibilizzazione dei cittadini all’adozione e, più in generale, alla prevenzione del randagismo tramite il microchip e la sterilizzazione”.

Parole riprese in conclusione dalla dottoressa Favi che si è soffermata sull’importanza di continuare e potenziare la comunicazione istituzionale: “Una collaborazione di lunga data e preziosa quella nata con la Provincia – ha raccontato –, che permette ai cittadini di essere informati e conoscere i cani in adozione così da portarli fuori dai canili.

Una cosa importante per il benessere degli animali, ma anche delle persone. In più permette di dare risalto alle informazioni ‘utili’ per la collettività, come ad esempio l’importanza del microchip, obbligatorio per cani, gatti e furetti. Questo strumento rappresenta il primo step di lotta e prevenzione al randagismo”.

Link utili

facebook.com/4zampe

instagram.com/portelloa4zampe

https://www.provincia.perugia.it/servizi/urp-sportello-del-cittadino/sportello-4-zampe

