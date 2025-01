Tante le iniziative in programma oggi, 5 gennaio, tra Perugia (San Sisto e Capanne) e Marsciano (Rocca di Sant’Apollinare)

Perugia, 05 gennaio 2025 – Al via il terzo raduno delle “Befane in rosa”, organizzato dall’associazione Vivo a Colori ed in programma oggi, domenica 5 gennaio. Dal quartiere di San Sisto, alla Rocca di Sant’Apollinare di Marsciano per finire alla sede della Pro Loco di Capanne: il lavoro della squadra capitanata dalla presidente Claudia Maggiurana sarà molto impegnativo.

Nel loro viaggio on the road, le befane partiranno alle 17,15 da San Sisto, dove distribuiranno in piazza Martinelli cioccolate e caramelle per tutti i bambini presenti, per arrivare alle ore 18,30 alla Rocca Di Sant’Apollinare ed aprire ufficialmente il terzo raduno della Befana in rosa. A Marsciano i bambini avranno modo di decorare la propria calza e fare selfie con le befane.

Saranno presenti anche gli ospiti della casa famiglia di Pollicino, una struttura presente nel territorio marscianese a sostegno dei minori e delle loro madri, gestita dalla cooperativa Nuova Dimensione, con la quale l’associazione Vivo a Colori intraprenderà un percorso di interscambio sociale per varie attività sul territorio per l’anno 2025. Le befane ripartiranno poi alle ore 23,00 per concludere la serata alla tombolata promossa dalla Proloco Capanne, dove saranno distribuite le calze della Befana in Rosa per tutti i bambini presenti.

“Le calze che saranno distribuite – spiega Claudia Maggiurana – sono state confezionate con i prodotti donati dalla Nestlé Perugina, che ringraziamo. Così come ringraziamo la Fondazione Agraria per concederci la struttura della Rocca di Sant’Apollinare; Giuseppe Comodi per il noleggio delle auto da cerimonia, che mette a disposizione ogni anno un parter di auto storiche diverse; Simone Felicini, veterano della due cavalli rossa fiammante che mette a disposizione per l’apertura del corteo della Befana in Rosa; Amico Soluzioni di Paolo Bertolini che ci sostiene; e le olivastre per preparare sempre uno street food genuino e sfizioso alla ricerca di prodotti biologici a base di olio d’oliva”.

L’associazione Vivo a Colori, nata per essere di sostegno alla Breast Unit dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, nel 2025 punterà a: acquistare una macchina ta’axi arcobaleno per un aiuto ospedaliero e sociale per le persone bisognose; sistemare la sala accoglienza del centro di procreazione medicalmente assistito di Pantalla; ristrutturare la sala accoglienza del distretto socio sanitario di Spina, donazione che fa alla comunità della zona nord del Comune di Marsciano per renderla migliore e colorata.

