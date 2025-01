Dal 24 gennaio al 3 febbraio incontri, testimonianze e riflessioni. Al teatro Lyrick il film di animazione “La bicicletta di Bartali” con il regista Enrico Paolantonio e lo spettacolo “Le Tre Notti del 1943” con lo scrittore Enrico Fink

Assisi, 20 gen. 2025 – È tutto pronto ad Assisi per le celebrazioni del Giorno della Memoria, che quest’anno prevedono diversi incontri, testimonianze e riflessioni con il coinvolgimento di oltre 400 studenti delle scuole del territorio, nel ricordo delle vittime della Shoah.

Il programma – promosso dal Comune, in collaborazione con il “Museo della Memoria, Assisi 1943-1944” – propone, infatti, la proiezione del film di animazione “La bicicletta di Bartali”, ambientato nella Gerusalemme di oggi, che racconta la storia di due ciclisti adolescenti, uno ebreo e uno arabo, in competizione fra loro, accomunati dalla bici di Gino Bartali, il grande ciclista italiano che tra il 1943 e il 1944 contribuì a salvare centinaia di ebrei rifugiati facendo la spola tra Umbria e Toscana, trasportando in incognito documenti falsi stampati proprio ad Assisi.

La voce di Bartali è di Tullio Solenghi, mentre la canzone finale è stata scritta e interpretata dalla cantante israeliana Noa. La regia è di Enrico Paolantonio, con la produzione di Lynx Multimedia Factory Srl e Rai Kids. Toonz Media Group (India), Telegael (Irlanda).

Il film ha vinto il primo premio “Castello d’Oro” al festival Castellinaria di Bellinzona e il Premio Speciale Lete al Giffoni Film Festival. L’iniziativa, rivolta a ragazzi degli istituti secondari di primo grado, si terrà il 27 gennaio, alle 9.30, al Teatro Lyrick. Sarà presente anche il regista Enrico Paolantonio, che commenterà la pellicola insieme al vicesindaco di Assisi Valter Stoppini e all’assessore alla scuola Paolo Mirti, stimolando riflessioni e dibattito fra gli studenti.

“Per una città come Assisi – sottolinea Mirti – che tra il 1943 e il 1944 ha salvato centinaia di rifugiati ebrei, grazie a un comitato clandestino con persone di fedi e idee politiche differenti, il Giorno della Memoria è una ricorrenza molto importante. Vogliamo ricordare, insieme ai ragazzi, l’abisso della persecuzione ma anche il coraggio e la determinazione nel voler rimanere umani. La bicicletta di Bartali, è forse il simbolo della commemorazione di quest’anno.

La troviamo nel Museo della memoria di Assisi, che è al centro delle iniziative e raccoglie la storia del campione toscano e di altri ‘Giusti’ della città, e la ritroviamo nel film che vedremo il 27 gennaio, con due giovani di oggi che proprio sulla scia di Bartali sapranno vincere i pregiudizi, in una terra attraversata da guerra e distruzione dove tutti auspichiamo la pace”.

I momenti di ricordo e riflessione inizieranno già prima del 27 gennaio, in particolare venerdì 24, alle ore alle 17.30 nella Sala della Spogliazione del Palazzo Vescovile, si terrà un incontro con i testimoni: “La famiglia Provenzal, ebrei nascosti e salvati in Assisi: il racconto dei parenti”. Il 25 gennaio, itinerario nei luoghi e tra le pietre della memoria: ritrovo alle 15.00 in Largo Properzio e camminata tra a Borgo Aretino (Targa Vittorio Rinaldi e casa dove erano nascosti i Viterbi), Piazza Santa Chiara (Tipografia Brizi), ex Hotel Sole (Primo alloggio dei Viterbi), Belvedere don Aldo Brunacci e chiusura a casa di Arnaldo Fortini, con la lettura di alcuni testi e il ricordo della nipote del podestà che aiutò gli ebrei.

Le iniziative proseguiranno il 3 febbraio, alle 9.30 al Teatro Lyrick, con lo spettacolo per studenti delle scuole secondarie di secondo grado intitolato “Le Tre Notti del 1943”, di e con Enrico Fink e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, in collaborazione con l’associazione Ritmi di Assisi. Alle ore 16, nella sede della Biblioteca comunale in via San Francesco, presente l’autore, ci sarà invece la presentazione del libro di Enrico Fink “Patrilineare. Una storia di fantasmi”, che ha ricevuto la menzione speciale alla 37esima edizione del “Premio Calvino”. L’evento è sempre in collaborazione con Ritmi.

“Un programma importante – evidenzia il vicesindaco Stoppini – attraverso il quale vogliamo coltivare la memoria di un passato drammatico, per costruire insieme ai giovani un futuro migliore, attraverso la promozione della cultura della pace e della fratellanza. Da Assisi, che non rimase indifferente difronte all’orrore dell’Olocausto e delle leggi razziali, in un momento storico difficile, vogliamo lanciare al mondo un messaggio di speranza, invocando pace e fraternità”.

