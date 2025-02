Per ricordare la storia costruita nella città del tartufo nero

Norcia, 2 feb. 2025 – Il 28 febbraio appuntamento alla memoria del cittadino onorario nella sala Digipass per iniziativa del Comune. Verranno premiati Chicco Evani, Guido Vaciago direttore di Tuttosport e Remo Gasperini de Il Messaggero.

Ilario Castagner resta nella storia di Norcia come cittadino onorario per aver legato il suo nome e la presenza forte nei tanti ritiri pre-campionato e durante le stagioni che l’hanno visto protagonista sulla panchina del Grifo, soprattutto quello ricordato come il Perugia dei Miracoli che nel 1978-1979 concluse il campionato di Serie A da imbattuto, prima squadra italiana a riuscire nell’impresa, alle spalle del Milan di Nils Liedholm che vinse lo scudetto della stella rossonera.

Il popolare allenatore, scomparso il 18 febbraio 2023, verrà ricordato in un appuntamento speciale venerdì 28 febbraio 2025, alle ore 10,30 nella sala Digipass in via Solferino, con il Premio Nazionale “Ilario Castagner”, per iniziativa del Comune di Norcia, con l’agenzia giornalistica Infopress e i giornalisti Renzo Berti, Massimo Boccucci e Roberto Barbacci, nell’ambito della Mostra Mercato Nero Norcia.

Il premio sarà conferito ad Alberigo “Chicco” Evani, ex centrocampista che Castagner promosse titolare al Milan con il quale ha poi vinto tre scudetti, una Coppa Italia, due volte la Coppa dei Campioni, la Coppa Intercontinentale, la Supercoppa Uefa e la Supercoppa Italiana, già vice di Roberto Mancini commissario tecnico della Nazionale che ha poi guidato a interim.

Il premio “Panchina Umbria Ilario Castagner” andrà a Federico Turriziani (nella foto), nato ad Assisi e residente a Perugia, che in Canada nella zona dell’Ontario ha portato il St. Catharines Roma Wolves alla promozione nella League 1 Premier canadese, la serie B italiana, dopo i playoff la stagione scorsa, e confermato dal club preparandosi a cominciare la nuova avventura.

Il premio giornalistico nazionale verrà consegnato a Guido Vaciago, direttore del quotidiano Tuttosport, e il premio giornalistico intitolato a Castagner e al giornalista umbro Mario Mariano andrà al perugino Remo Gasperini, già redattore del quotidiano Il Messaggero, particolarmente legato al tecnico e al suo collega. Sono attesi ospiti di prestigio che hanno caratterizzato il lungo percorso di Castagner.

(1)