Foligno, 5 feb. 2025 – Si terrà dal 7 al 9 febbraio alla biblioteca comunale di Foligno una mostra di quasi 80 libri tattili, oltre ad un incontro pubblico di approfondimento e laboratori per bambini e ragazzi.

Si ricorda che la biblioteca comunale di Foligno ha recentemente aderito alla rete nazionale delle biblioteche del progetto COAABITAT (Comunità attive attraverso la biblioeditoria tattile): si tratta di una rete che vuole dare impulso e sostegno alla diffusione e alla conoscenza dei libri tattili multisensoriali, utili per ogni fascia di età e per diversi disturbi dell’apprendimento e di disabilità, oppure come esperienza multisensoriale coinvolgente per ogni persona.

La biblioteca ha nel suo catalogo diversi libri tattili multisensoriali, e ne acquisirà altri attraverso l’adesione alla rete COAABITAT. Questo patrimonio va fatto conoscere meglio al pubblico e le potenzialità di questo tipo di libri dovrebbero essere promosse tra gli insegnanti, gli educatori, i genitori.

In questo quadro, con il sostegno del Kiwanis club di Foligno, è stata promossa l’iniziativa “La biblioteca di tutti. I libri tattili come strumento di inclusione” negli spazi della biblioteca centrale, in piazza del Grano, e nella sezione ragazzi, a Palazzo Deli.

La mostra nella biblioteca ragazzi (7/8 febbraio dalle 9 alle 19 e 9 febbraio dalle 9 alle 13) intitolata “IN TUTTI I SENSI” espone circa 80 libri, molti in copia unica: è una parte del fondo di libri tattili illustrati della biblioteca attiva di Ariccia, di rilievo nazionale.

Saranno tre i laboratori per bambini e ragazzi (8 febbraio alle 11, “I suoni dentro me” per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni; 8 febbraio, ore 17; “Dalla finestra” per bambini dai 6 agli 11 anni; 9 febbraio, ore 11, “Nel bosco di Cappuccetto Rosso” per bambini dai 3 ai 7 anni). La partecipazione è gratuita ma occorre prenotare i laboratori al numero 0742/330610.

All’incontro pubblico, nella biblioteca centrale, venerdì 7 febbraio, alle 16,30, parteciperanno, tra gli altri, i promotori della rete COAABITAT, Francesca Piccardi della Federazione nazionale delle istituzioni Pro Ciechi Onlus, Maria Frigeri della Associazione culturale Pediatri Umbria, Alessia Fabbri dell’Università di Perugia, Tommaso Ministrini del club Kiwanis Foligno.

