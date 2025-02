L’ex “Country House Valcelle” è un complesso con 7 fabbricati, piscina e una superficie totale di oltre 5000 mq. Afor ha pubblicato bando per una concessione in uso pluriennale

Pietralunga, 5 feb. 2025 – L’Agenzia Forestale Regionale (AFoR) ha pubblicato un avviso per la concessione e valorizzazione del Complesso turistico-ricettivo “Country House Valcelle”, di proprietà del patrimonio agro-forestale regionale e situato nel Comune di Pietralunga.

L’iniziativa mira a potenziare l’offerta turistica (soprattutto sostenibile) e promuovere nuove attività economiche, ludiche e sportive, garantendo al contempo la tutela e riqualificazione del patrimonio pubblico.

Nel dettaglio si cerca un gestore per la concessione in uso pluriennale (da 20 a massimo 30 anni) dell’ex Country House – chiusa ormai dal 2019 -, la quale dovrà avere sempre una destinazione d’uso turistica-ricettiva ed essere oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria, con l’obiettivo di migliorarne accessibilità e qualità dei servizi offerti.

Il complesso – di interesse culturale – è composto da 7 fabbricati con sale ristorazione, camere e una piscina di 102 mq oltre ad una “corte” con parcheggi, piazzali e verde per una superficie totale di 5.049 mq. La concessione è onerosa e il valore del canone annuale posto a base d’asta è stabilito in 16.000 euro. Gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione all’Afor entro il giorno 10 marzo 2025.

Possono partecipare alla procedura persone fisiche, imprese individuali, società commerciali e cooperative, associazioni, fondazioni, consorzi ordinari di concorrenti e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili. La selezione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando sia la proposta tecnica che economica.

Si potrà effettuare un sopralluogo sino al 25 febbraio 2025 secondo i tempi e le modalità da concordare con l’istruttore tecnico dell’Afor Dott. Andrea Ruta, reperibile all’indirizzo mail aruta@afor.umbria.it (anche per chiarimenti di natura tecnica).

Per chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà invece rivolgersi all’Avv. Filomena Iannarelli all’indirizzo fiannarelli@afor.umbria.it.

L’avviso pubblico, con tutte le informazioni e le documentazioni necessarie per la presentazione della domanda è consultabile nel sito afor.umbria.it, alla sezione “News” e/o “Bandi e avvisi”.

(1)