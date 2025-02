Il conducente dell’auto aveva occultati nella tasca del giubbotto, € 1.625,00 provento, presumibilmente, dell’attività di spaccio

Terni, 5 feb. 2025 – Nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio coordinate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni, ieri è stata eseguita un’attività a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, conclusasi con l’arresto di un responsabile.

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Terni, in servizio a disposizione del numero di pubblica utilità 117 presso il casello dell’autostrada A1 di Attigliano (TR), hanno individuato un’autovettura che, oltrepassando la barriera del casello procedeva ad un’andatura incerta.

Tale comportamento ha suscitato la curiosità delle Fiamme Gialle, che hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo. Il guidatore, un cittadino italiano, immediatamente identificato, manifestava un atteggiamento nervoso e preoccupato tale da far ritenere che lo stesso potesse occultare della sostanza stupefacente.

Dalla successiva ispezione del veicolo, nel vano portaoggetti, venivano rinvenuti cinque involucri, quattro dei quali riproducenti per confezionamento tavolette di note marche di cioccolato, contenenti hashish per un peso complessivo di oltre cinquecentocinquanta grammi e un involucro cilindrico contenente circa ventotto grammi di marijuana, nonché, occultati nella tasca del giubbotto, € 1.625,00 provento, presumibilmente, dell’attività di spaccio.

Notiziato il P.M. di Turno, è quindi scattato immediatamente l’arresto ai sensi dell’art. 73 comma 4 del D.P.R. 309/90 con il conseguente sequestro di quanto rinvenuto. Il Tribunale di Terni ha convalidato l’arresto e disposto come misura cautelare il divieto di dimora nella provincia ternana.

L’attività in argomento si unisce a precedenti interventi svolti dai Finanzieri di Terni nello specifico settore. Resta, quindi, alta l’attenzione del Corpo per la tutela della collettività con una costante azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e, più in generale, ai fenomeni illeciti più insidiosi.

Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini sarà definitivamente accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.

