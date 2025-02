Perugia, 10 feb. 2025 – Le Olimpiadi di Los Angeles 2028 sono il punto terminale del nuovo quadriennio olimpico 2025-28 e rappresentano contestualmente l’appuntamento per il rinnovo delle cariche dirigenziali sportive.

La FIJLKAM é l’unica Federazione riconosciuta dal Coni per il Judo Lotta Karate e Arti Marziali e da sempre annovera l’Umbria tra le eccellenze con i sui tecnici ed atleti.

Oltre milleottocento atleti delle trentotto Associazioni affiliate sono l’apice del movimento agonistico federale con un mare di praticanti tesserati anche per Enti di promozione sportiva.

L’Assemblea regionale federale ha riconfermato , per la terza volta consecutiva, all’unanimità il maestro Andrea Arena, alla guida del movimento che da sempre é un fiore all’occhiello dell’Umbria sportiva.

Nella stessa sede sono stati riconfermati con il pieno dei voti Robertino Camilli alla presidenza del Judo, Luciano Pierini alla guida della Lotta mentre, dopo oltre vent’anni di successi, Gianluca Guazzaroni passa la mano a Francesco Sagrazzini nel Karate.

Parla il Presidente Andrea Arena: ”E’ un vero onore poter rappresentare il movimento Fijlkam anche per il prossimo quadriennio. Un impegno importante per poter dare evidenza alle nostre amate discipline come pure offrire risposte e soluzioni alle esigenze di Club e tesserati da chi pratica agonismo di alto profilo al pari di chi opera con numeri esigui in un piccolo centro.

Il quadriennio appena concluso é stato davvero ‘speciale’ a causa del Covid un vero flagello per la penalizzazione che hanno subito gli sport da contatto. Ma proprio nei momenti di difficoltà si è potuta misurare la valenza delle nostre discipline che ad oggi hanno registrato un incremento di tesserati del 53% dal 2021 ed un più 37% dal 2019 periodo pre-Covid.

Questo attesta il capillare lavoro svolto nel territorio da tecnici e Associazioni a fianco di genitori ed Istituzioni per il ripristino di una cultura etico sportiva troppo spesso carente.

Il manifesto del Comitato regionale di quest’ultimo quadriennio può essere considerato “Un sorriso dall’Umbria” che ha portato a raccogliere un contributo al Comune di Senigallia per l’alluvione e offrire delle gratuità per i Club emiliani e marchigiani che hanno preso parte alle manifestazioni organizzate dal nostro Comitato.

Ha suscitato tanta ammirazione ed un mare di consensi il fatto, unico del genere che, come organizzatori del Gran Prix internazionale dell’Umbria di Judo, abbiamo restituito a tutti gli iscritti parte della quota perché frutto di un aumento di quote federali non condiviso. Un gesto incredibile ed un segnale di valenza speciale a detta tutti.

Un ruolo importante ha rivestito il ‘Progetto Scuola Regionale Fijlkam Umbria’ condiviso dall’Ufficio Scolastico Regionale che ha registrato un gran successo di consensi portando in tutto il territorio i nostri tecnici a presentare le arti di Judo, Lotta, Karate come attività sportive a fianco di principi etici e di un’educazione nel combattere il bullismo, dalle scuole d’infanzia a quelle secondarie, iniziative che rendono uniche le nostre discipline.

Il Coni regionale è stato un partner eccezionale per l’attenzione prestata ed un prezioso volano per la promozione. Regione e le varie Istituzioni comunali hanno fatto da sponda per il Comitato nelle varie iniziative promosse, creando un vero canale virtuoso tra amministrazioni ed Associazioni affiliate.

Tutto questo a fianco di risultati agonistici di gran rilievo con campioni mondiali, europei e nazionali con Club e tecnici di gran caratura. Il riconoscimento internazionale del JuJitsu e l’ingresso di attività come Brazilian Jujitsu, Grappling e Aikido ha aumentato il carnet delle attività proposte che hanno portato un contributo di tecnici e idee di gran spessore.

Il successo registrato è frutto di un lavoro di squadra che parte da lontano, con una programmazione ed una politica sportiva che ha permesso a tutti di trovare spazio e modalità operative al servizio del movimento. Un grazie a tutti, pronti insieme per nuove avventure e sfide da affrontare e superare, come una gran famiglia dove rispetto, collaborazione e professionalità sono le parole chiave.

Sono idealista visionario e sono convinto che con il piccolo contributo di tutti riusciremo a ‘cambiarie il mondo con il sorriso’.

Andrea Arena, 59 anni

Laureato in Matematica, docente di ‘Sport da Combattimento’ presso Unipg ed ‘Informatica’ presso l’Istituto di Mediazione Linguistica

Stella argento merito sportivo

Maestro e cintura nera 6 dan di karate, 1 dan Jujitsu

Istruttore Tecnico Paraolimpico Fijlkam (Fisdir)

Tecnico di 3 livello Metodo Globale Autodifesa

Presonal Trainer, istruttore di 2 Livello (Federazione Italiana Pesi Cultura Fisica)

Tecnico di 3 Livello plus, Tecnico di 3 Livello Seven Preparatore fisico, Video Analyst (Federazione Italiana Rugby)

Metal Coach

Referente e rappresentante per l’Italia dell’organizzazione mondiale OGKK (Okinawa Goju ry Karate-do Kyoklai) di Okinawa

Delegato Regionale ANSMeS (Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo)

Responsabile Arti Marziali e Pesistica Cus Perugia

Medaglia d’oro ‘World Master Games’

Campione Italiano Universitario

Campione Italiano Master

Campione Mondiale ed Europeo master GoJu ryu (Wgkf e Egkf)

Azzurro Fijlkam

