Dall’11 al 19 febbraio per lavori sulle condotte idriche

Piegaro, 10 febbraio ‘25 – Con una ordinanza la Provincia di Perugia ha disposto l’interruzione temporanea al traffico (con rimozione forzata dei veicoli), lungo la Sp 340 Spina 3° dal Km. 3 + 400 al Km. 4 + 500 (Via Roma dal civico 21 al civico 30 e Via Gramsci da civico 6 a Via delle Coste) nel centro abitato di Pietrafitta.

Il provvedimento è legato ai lavori di sostituzione delle condotte idriche e sarà in vigore dalle ore 7,00 alle ore 17,00 dei giorni lavorativi, dall’11 febbraio 2025 al 19 febbraio 2025 e comunque fino al termine delle operazioni.

