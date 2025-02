“Chi amministra abbia il coraggio di dire la verità”

Noi del Movimento 5 Stelle riteniamo che il coraggio delle idee sia il primo requisito per chi vuole cambiare davvero le cose in politica, il secondo è non scappare quando arriva il momento di difenderle.

La nostra battaglia contro l’ennesimo spreco di denaro pubblico, rappresentato dalla proposta di introdurre un gettone di presenza per il Question Time, è chiara e trasparente. Per noi, la politica è un servizio ai cittadini, non un mestiere retribuito a ogni apparizione in aula.

Per questo, alle offese e ai tentativi di delegittimazione del vicesindaco Corridore, rispondiamo con un semplice invito: abbia il coraggio di dire la verità ai ternani. Se la maggioranza intende aumentare gli emolumenti dei consiglieri comunali, lo dica chiaramente, invece di nascondersi dietro il voto del Consiglio Comunale.

Corridore afferma che sarà l’aula a decidere sulla proposta Primieri, ma sappiamo bene che la Giunta è espressione di Alternativa Popolare, lo stesso partito che detiene la maggioranza dei seggi in Consiglio Comunale e a cui appartiene il vicesindaco.

La domanda, quindi, è semplice e diretta: Alternativa Popolare vuole davvero far pagare ai cittadini ternani il gettone di presenza per il Question Time? Basta giri di parole, i ternani meritano una risposta chiara. Ricordiamo, inoltre, che dall’inizio del mandato il sindaco non ha voluto ridurre di nemmeno un euro la propria indennità, a differenza della Giunta precedente, nonostante l’ente fosse in dissesto e i cittadini già schiacciati dalla pressione fiscale massima consentita per legge.

Il Movimento 5 Stelle non si farà intimidire da attacchi personali e continuerà a battersi per un’amministrazione trasparente e responsabile. Noi difendiamo le nostre idee con coerenza e senza paura, al contrario di chi preferisce rifugiarsi nella comoda ambiguità.

