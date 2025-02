La rivista di 112 pagine patinate sarà distribuita gratuitamente. Ricca di articoli, reportage, curiosità e foto è un “documento” che resta agli atti della mostra mercato nazionale

Norcia, 16 feb. 2025 – Sarà presentato venerdì 21 febbraio, alle ore 10:30, presso il DigiPASS di via Solferino a Norcia, l’edizione speciale dedicata alla 61^ mostra mercato del pregiato tartufo nero e dei prodotti tipici della montagna.

Un numero zero pensato e fortemente voluto dall’Associazione Sportiva Dilettantistica di San Pellegrino di Norcia, di cui è presidente Riziero Orsini.

Ha curata le 112 pagine ricche di reportage, interviste, curiosità e belle foto il giornalista Gilberto Scalabrini. La rivista sarà distribuita gratuitamente ed è un numero da leggere e conservare in biblioteca.

Oltre ai contributi del Sindaco Giuliano Boccanera e della Governatrice dell’Umbria, Stefania Proietti, che parlano di sfide e progetti per il futuro.

In primo piano, fra i reportage, il giornale ha dato ampio spazio all’elevazione canonica del monastero di san Benedetto in Monte, vero simbolo di rinascita, e tornato Abbazia dopo tre secoli.

Interessante anche il servizio sull’Istituto Omnicomprensivo De Gasperi – Battaglia un’eccellenza educativa e un faro di cultura e innovazione.

Sul tartufo ci sono tre articoli he portano la firma di Claudio Modesti, responsabile scientifico dell’Accademia italiana del tartufo, e di Mattia Bencivenga professore di botanica ambientale applicata.

Spazio anche al trionfo della norcineria; a legumi e cereali con l’intervento della biologa nutrizionista Patrizia Bosi; al patrimonio caseario che affonda le sue radici nei secoli; agli ultimi pastori della Valnerina; alla ricostruzione di Castelluccio, all’emozione del volo in parapendio.

Di forte interesse l’articolo dello storico Gabriele Metelli sui rapporti commerciali e artigianali di Norcia in Umbria e Marche.

C’è poi la pesca a mosca sul fiume Nera raccontata da Sergio Mastriforti. Si parla anche delle Guaite nella storia e nelle tradizioni.

Ci sono i colori dell’aquerello del pittore Rino Polito; l’arte tra l’incudine e il martello e… per gli amanti della buona tavola, le ricette che riportano all’antica ricchezza gastronomica di questa terra.

Nero Norcia è stato stampato dalle Grafiche Millefiorini. In copertina il Re di questa terra: il pregiato tartufo nero.

Gianpaolo Stefanelli, collaboratore storico del giornale afferma: «A questa rivista si guarda con rispetto, perchè testimone e interprete della kermesse, è il documento che resta agli atti della mostra».

E’ vero, verissimo! Siamo di fronte ad uno speciale che, anche quest’anno, presenta fatti, volti, scenari e grandi temi della mostra ma anche il futuro di Norcia.

Lo fa con un’informazione autentica, libera e capace di interpretare lo spirito del tempo.In questi anni di crisi della carta stampata (i giornali son sempre più in affanno e le edicole chiudono, perchè i quotidiani perdono copie), il grande pubblico è alla ricerca della qualità editoriale.

«Con onestà intellettuale – dice il giornalista Gilberto Scalabrini- vi dico che NERO NORCIA è un giornale in “giacca e cravatta”, capace di farsi apprezzare da tutti, anche dai nativi digitali puri che, per la loro età, non hanno mai utilizzato supporti editoriali cartacei».

