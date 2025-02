Virtus Assisi travolta nel finale. Domenica si va in Abruzzo contro l’Alba Basket poi di nuovo in casa contro Perugia

Foligno, 17 feb.2025 – Non si ferma la corsa di UBS Lucky Wind che al PalaPaternesi conquista la vittoria contro un’agguerrita Virtus Assisi.

Confermate le premesse della vigilia, in scena un derby difficile da giocare, serrato, di grande carattere e spessore agonistico – vero spettacolo per i tanti sugli spalti -, lottatissimo fino alla fine, quando i Falchi hanno allungato le distanze e messo il punto al match con un secco 82 a 68.

Partono subito forte i biancazzurri che si trovano a meraviglia in attacco mettendo a segno 35 punti nel solo primo quarto. Bene Guerrini e Patani, ma è tutta la squadra che gira e mette in difficoltà la Virtus Assisi, capace di resistere grazie alle iniziative di Tosti.

Nel secondo quarto il ritmo di gioco cala, la gara si fa più fisica con gli ospiti che lentamente si riavvicinano nel punteggio e i padroni di casa che smarriscono la via del canestro, tanto che si va al riposo sul 51-47. Terzo quarto da incubo per i Falchi che vanno sotto nel punteggio perdendo fiducia con le triple messe a segno da Bugionovo e Provvidenza, gelando il pubblico di casa che alla fine del terzo quarto legge sul tabellone un meno 10 poco confortante.

Ma è proprio nel momento più difficile che Lucky Wind si ricompatta con le stoppate di Marini, le triple di Borioni e soprattutto le iniziative di Diaz che con una schiacciata a difesa schierata manda in visibilio il pubblico che spinge i ragazzi fino alla vittoria finale.

Soddisfazione per il coach Tommaso Bruno all’ottava vittoria consecutiva. “Abbiamo giocato quasi tre partite in una.

Con un nostro ottimo primo quarto in cui abbiamo corso il campo, siamo andati subito avanti. Ma la Virtus è stata brava a incartare la partita nel secondo quarto.

Ci siamo innervositi, fino ad andare nel terzo a meno dieci. Ho chiesto ai ragazzi di rimanere saldi fino alla fine. Sono contento, abbiamo dimostrato una bella tenuta mentale”.

Un mese importante pet i biancazzurri – 26 punti e seconda posizione in classifica insieme al Basket Gubbio – già al lavoro per la trasferta di domenica prossima quando giocherà con l’Alba, squadra insidiosa e in piena zona play off. Subito dopo altro derby in vista al PalaPaternesi nel più classico dei match contro il Perugia Basket, vincente all’andata all’overtime.

Foligno Basket – Virtus Assisi 82-68

Foligno Basket: Mansur 22, Guerrini 11, Crispoltoni, Baldinotti, Zmejkoski ne, Mariotti 2, Marini 7, Diaz 20, Mazzotta ne, Patani 15, Cimarelli, Misolic 5.

Virtus Assisi: Santantonio 8, Passeri ne, Biagini 2, Berti, Bugionovo 15, Lucarelli 2, Chioccioni ne, Provvidenza 13, Tosti 16, Di Coste 8, Falcinelli ne, Bazani 4.

Parziali: 35-22, 16-25, 7-19, 24-2.

Progressivi: 35-22, 51-47, 58-66, 82-68.

