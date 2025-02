Avigliano Umbro, 18 feb. 2025 – Momenti drammatici nella mattinata di martedì ad Avigliano Umbro, nella frazione di Sismano, dove un uomo di 66 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale.

Erano da poco passate le 9.30 quando la sua auto, in transito sulla strada provinciale 39, è improvvisamente uscita di strada, precipitando in un dirupo. Pochi istanti dopo, il veicolo ha preso fuoco, trasformando la scena in un inferno di fiamme e fumo.

L’allarme è scattato quando alcuni residenti hanno notato la colonna di fumo levarsi dalla scarpata. Senza esitare, un passante ha tentato disperatamente di soccorrere il conducente, raggiungendo l’auto nel punto dello schianto. Ma ogni sforzo è stato vano: per l’uomo – M.T., residente a Castel dell’Aquila (Montecastrilli) – non c’era più nulla da fare. Il soccorritore, nel tentativo di aiutarlo, ha riportato ustioni ed è stato trasportato in ospedale.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e la Croce Rossa, mentre gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Tra le prime ipotesi, si fa strada quella di un malore improvviso che potrebbe aver fatto perdere il controllo del mezzo alla vittima.

Le telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero fornire dettagli cruciali per chiarire ogni dubbio.

L’accaduto è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria di Terni, mentre la comunità locale è sotto shock per questa ennesima tragedia della strada.

