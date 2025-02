Sosta più facile e moderna per cittadini e turisti

Gualdo Tadino, 19 feb. 2025 – Un investimento significativo da parte del Comune di Gualdo Tadino per rendere la sosta in città sempre più moderna ed efficiente.

Da mercoledì 19 febbraio, i parcometri di Gualdo Tadino diventano ancora più funzionali grazie all’introduzione di nuove caratteristiche e istruzioni multilingua. Ogni parcometro della città è stato dotato di una tastiera alfanumerica, che permette di digitare la targa del veicolo prima di procedere al pagamento della sosta.

L’inserimento della targa rappresenta un’opportunità importante per tutti gli automobilisti, poiché aiuterà a evitare sanzioni derivanti dalla mancata esposizione del ticket e risolverà il problema dei ticket non visibili, coperti o caduti, con la possibilità, tramite applicazione web, di prolungamento della sosta da remoto (App del telefono che sarà presto attiva).

Inoltre, permetterà di usufruire ogni giorno dei 30 minuti di sosta gratuita, senza dover effettuare alcun pagamento.

La nuova procedura è semplice e intuitiva: basta memorizzare la targa del veicolo, seguire le istruzioni sul parcometro, pagare con moneta, carta di credito/debito o tramite modalità contactless con sistemi NFC, e ritirare il ticket. È molto importante controllare che la targa inserita sia corretta e completa per poter usufruire delle agevolazioni.

Durante i primi giorni di attivazione dei nuovi parcometri, gli operatori della Polizia Locale forniranno informazioni all’utenza e guideranno i cittadini nell’utilizzo della nuova procedura.

“Nell’ottica della digitalizzazione e della semplificazione della fruizione dei parcheggi a Gualdo Tadino, a beneficio di cittadini e turisti, l’Amministrazione Comunale e il Comando della Polizia Locale – ha dichiarato l’Assessore ai Trasporti e alla Transizione Digitale, Giorgio Locchi – hanno deciso di sostituire i vecchi parcometri in città con dispositivi più moderni e innovativi. Questi nuovi sistemi sono molto intuitivi e facili da usare.

Gli utenti dovranno inserire la targa del proprio veicolo per ottenere il ticket, che sarà gratuito per i primi 30 minuti. I parcometri entreranno in funzione da mercoledì 19 febbraio, ma saranno completamente operativi dal 1° marzo. In questa fase iniziale, i cittadini saranno supportati dagli operatori della Polizia Locale, che forniranno informazioni sul funzionamento di questi nuovi dispositivi”.

(1)