Sabato 22 febbraio in occasione della Giornata internazionale guida turistica

Foligno, 20 feb. 2025 – In occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica, sabato 22 febbraio, l’Associazione delle Guide Turistiche dell’Umbria (AGTU) ha scelto di dedicare il primo appuntamento alla Cattedrale di San Feliciano e al Museo Capitolare Diocesano.

Attraverso visite guidate gratuite verrà ripercorsa la storia millenaria della Cattedrale di San Feliciano di Foligno, con una visita alla cripta della chiesa primitiva e ai tesori del Museo Capitolare Diocesano, fra i quali suscita particolare interesse la statua quattrocentesca di San Feliciano e la collezione di Bartolomeo Roscioli, che comprende opere del Bernini e dell’Algardi.

La Giornata Internazionale della Guida Turistica, promossa in Italia dall’Associazione Nazionale delle Guide Turistiche (ANGT) e in Umbria dall’Associazione delle Guide Turistiche dell’Umbria, ha lo scopo di far conoscere al grande pubblico questa figura professionale per il ruolo di mediazione che svolge e per la sua opera di divulgazione del sapere.

Le visite guidate, patrocinate dal Comune di Foligno, sono gratuite, così come l’ingresso al Museo Capitolare, grazie alla disponibilità della Diocesi di Foligno. Sarà possibile donare un contributo volontario che andrà a sostenere l’Associazione Penso Positivo by Tommaso, impegnata nella raccolta fondi destinati a progetti di inclusione scolastica e a famiglie che non possono sostenere la formazione dei propri ragazzi con disabilità.

L’appuntamento è alle 10 e alle 15 all’ingresso principale della Cattedrale di San Feliciano. Per informazioni: info@assoguide.it – 075/815228/ 3393390103.

