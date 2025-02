Evento promosso dalla Associazione Officina d’Arte e Tessuti, in collaborazione con il Comune di Spoleto, i Musei Civici e l’Associazione Musicale Namastè

Spoleto, 20 feb. 2025 – Il Comune di Spoleto accoglie a Palazzo Collicola, in un’ottica di valorizzazione del Museo, il concerto “Different Visions”, promosso dalla Associazione Officina d’Arte e Tessuti e nato dalla collaborazione anche con l’Associazione Musicale Namastè.

Domenica 23 febbraio alle ore 11.30 a Palazzo Collicola, si potranno ascoltare brani di Ailem Carvajal, Giorgio Sollazzi, Luca Leszczynski, Robert S. Cohen, George Gianopoulos ed altri eseguiti dal Duo Namastè, Natalia Benedetti, clarinetto in si bemolle e Guido Arbonelli, clarinetto basso, fondatori della Associazione Musicale Namastè di Perugia.

La partecipazione al concerto è gratuita previo acquisto del biglietto ridotto di ingresso al museo (€ 4,00) ed è necessario prenotare scrivendo a officinadartetessuti21@gmail.com o chiamando il numero 333 3763011.

Il concerto è il secondo appuntamento della stagione concertistica “L’Officina Musicale 2025”, progetto iniziato grazie all’impegno e alla volontà di Pierfrancesco Caprio e di Maria Giuseppina Caldarola, presidente dell’Associazione Officina d’Arte e Tessuti, che dal 2015 propone concerti incentrati sulla musica di compositori contemporanei e del ‘900, con l’obiettivo di far conoscere questo genere musicale anche ad un pubblico non di settore, interessato a scoprire musiche nuove o poco eseguite.

La stagione 2025, con la direzione artistica della pianista Lucia Sorci, coadiuvata da Fabio Caprio, prevede collaborazioni con enti di grande rilevanza come la Società Italiana di Musica Contemporanea (SIMC) e il Conservatorio di Pesaro, ma anche, nell’ottica di una connessione tra le arti, con istituzioni del territorio quali l’Istituto Comprensivo Spoleto 2 e l’Associazione Musicale Namastè di Perugia.

La location scelta per il concerto, nasce dall’idea condivisa dagli organizzatori, che gli spazi museali debbano vivere anche al di fuori del loro ruolo principale di conservazione ed esposizione, offrendo esperienze diversificate per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze secondo le più recenti definizioni.

Gli interpreti Guido Arbonelli, docente del Conservatorio di Musica “F: Morlacchi” di Perugia e Natalia Benedetti, concertista, sono partner dell’Officina d’Arte e Tessuti di Spoleto attraverso la loro Associazione Mamastè già dal 2022, quando furono ospiti nell’ambito del Festival dei Giovani e ancora nel dicembre 2023 in occasione del finissage della terza edizione della Biennale di Fiber art, anche questa organizzata dall’associazione spoletina.

NATALIA BENEDETTI

Diplomata brillantemente in clarinetto, consegue nel 2005 la laurea di II livello con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio Statale di Musica di Perugia. Si è inoltre laureata presso l’Accademia Superiore di Musica di Pescara sotto la guida del maestro Ciro Scarponi.

Ha conseguito un Master di I livello in “Didattica e Tecnologia della musica” presso l’ Università degli studi di Perugia Facoltà di Lettere e Filosofia presentando una tesi su “l’impostazione del clarinetto”. Si è perfezionata, inoltre, con il M° A. Pay nell’ ambito del Fesival Pontino a Sermoneta. Ha vinto quindici Concorsi Nazionali ed Internazionali tra i più importanti Stresa, A.R.A.M. di Roma con menzione speciale, Castel S. Angelo Roma, Città di Genova, Città di Sorrento, T.I.M. di Roma.

Ha al suo attivo numerosi concerti in varie formazioni cameristiche con le quali ha partecipato ad importanti Festival quali Biennale di Venezia, Todi Festival, Gubbio Festival, Festival di Spoleto ed. 1997,Festival di Reikjavik (Islanda) ed.2010, Festival di Edimburgo ed. 1997, XXVIII festival de la Habana, ed inoltre alla Sagra Musicale Umbra ed.’97 e ’98 durante la quale sono state eseguite musiche di P.Glass sotto la sua direzione, in prima esecuzione assoluta ed incise per la casa discografica Quadrivium. Di recente incisione il cd per la Brilliant con musiche di Scelsi. Ha effettuato tournées in Europa, America e Asia, ottenendo sempre consensi di pubblico e di critica. Ha inoltre registrato per la RAI radiotelevisione Italiana e per la RTL radiotelevisione di Lussemburgo e la BBC Radio .

Oltre a svolgere attività concertistica ha frequentato per tre anni l ’ Accademia Musicale Chigiana di Siena sotto la guida del M° Garbarino tenendo concerti nell ’ ambito degli appuntamenti Musicali dell’ Accademia Chigiana vincendo sempre le borse di studio per merito messe a disposizione dall’Accademia. Collabora con il M° Garbarino e fa parte dell’Ensamble “Umbria Art Ensemble” da lui diretto in qualità di primo clarinetto. Inoltre partecipa costantemente ai concerti del FLAMEnsemble.”

E’ stata invitata dalla Stanford University della California, dalla East High California University ad eseguire il concerto “Derivation” di Morton Gould e alla prima edizione 2013 del London Eyar Festival di Musica Contemporanea a Londra. Svolge regolarmente attività concertistica in Italia e all’ estero.

GUIDO ARBONELLI

Perugino, ha svolto gli studi musicali al Conservatorio della sua città con il M° Ciro Scarponi, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode. Come solista e performer, ha fatto parte delle orchestre della Rai di Torino e Napoli, Stettino-Polonia, orchestra di Metro chamber (Brooklyn-Usa), San remo,orchestra di Arezzo, NIS simphony orchestra (Serbia), Orchestra Sinfonica di Perugia e dell’Umbria, Arturo Toscanini orchestra e Queen’s College orchestra-Usa, Orchestra Sinfonica di Constanta-Romania, orch. Teatro di Bologna, , I Solisti di Perugia ed ha tenuto il corso per Professori d’orchestra presso il Teatro lirico Sperimentale di Spoleto.

Inconsueti sono i suoi recitals effettuati con tutta la famiglia del clarinetto.Circa 700 sono le composizioni a lui dedicate. Ha collaborato con le più importanti istituzioni italiane ed è stato ospite di festivals internazionali in Cuba, Norvegia, Croazia, Islanda,Brasile,Argentina, Finlandia, Russia, Slovenia, Slovacchia, Turchia, Cipro, Olanda, Germania, Ungheria, Belgio, Francia, Svizzera, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Serbia, Svezia, Malta, Albania, Austria, Romania, New Jersey, New York, Washington, Hartford, Baltimora, Boston, Miami, Chicago, Colorado, Canada, Brasile, Cile, Cina, Giappone.

Dal 1984 al 1994,Arbonelli ha vinto 13 primi premi in concorsi nazionali ed internazionali. Di particolare rilievo nel 1995, il “International gaudeamus interpreters competition”. Ha inciso per Editoriali Scientifica, Navona records (north Hampton), ICIA_IAEF, Innova recording (Usa), Sky, RAI international Stradivarius, Sedam, Hyperprism, RaiTrade, Phoenix, Domani Musica, Aliamusica, Auralit/Mnemes, Rusty records, Extraplatte (Austria), Pentaphon, Capstone e New World Records (Usa) , Egea, Agenda, Mps (Inghilterra) ,Rara, Pizzicato, Eridania, Crescendo, Map,Cemat e sue esecuzioni sono state trasmesse dalle radio di tutto il mondo. E’ autore di metodi di studio e trascrizioni.

Con le composizioni “Immagini da Auschwitz” e “Tarata-ta” e “Girotondo di emozioni” ha vinto premi di composizione. Già docente al Politecnico “Scientia et ars” di Vibo Valentia ed al Conservatorio di S.Cecilia in Roma per l’indirizzo “ esecutivo” di clarinetto del Diploma accademico biennale di II livello svolge attività didattica al Conservatorio “F. Morlacchi” in Perugia e tiene masterclass.

(4)