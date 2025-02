NARNI, 22 feb. 2025 – – Un controllo stradale di routine si è trasformato in un arresto per droga nella notte tra mercoledì e giovedì. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Amelia hanno fermato un 28enne lungo la Strada della Selva. Da quel momento, la situazione è rapidamente precipitata per il giovane.

Alla guida del suo veicolo, l’uomo ha mostrato un evidente nervosismo, abbastanza da insospettire i militari. La perquisizione del mezzo non ha dato risultati immediati, ma il comportamento agitato ha spinto gli agenti ad approfondire i controlli.

E lì è arrivata la svolta: ben nascosti negli slip, sono spuntati due grammi di marijuana.

La scoperta ha acceso i riflettori sulla sua abitazione, dove i Carabinieri hanno trovato un vero e proprio mini-dispensa dello spaccio: 150 grammi di marijuana e 214 grammi di hashish, accuratamente conservati in barattoli di vetro e involucri. A completare il quadro, due bilancini di precisione, strumento chiave per il confezionamento delle dosi.

Il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo, che si è svolto la mattina successiva. Il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma per l’indagato, che rimane comunque presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva.

L’operazione si inserisce nel quadro di un’intensificazione dei controlli antidroga nella zona, con le forze dell’ordine impegnate a contrastare il traffico di stupefacenti e garantire maggiore sicurezza alla comunità.

